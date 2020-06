Luce Douady morte brutalement à 16 ans : "Elle est partie en croquant la vie"

La jeune Luce Douady est décédée le 14 juin 2020 après avoir fait une chute de plus de 150 mètres dans l'Isère. La jeune espoir de l'escalade a glissé accidentellement en contrebas d'un sentier qui menait à un secteur d'escalade, entre Crolles et Saint-Pancrasse. Son entourage se souvient auprès du "Parisien" d'une adolescente pleine de vie et aux capacités hors norme.

Philippe Collard, le premier entraîneur de Luce, au club de Chambéry Escalade, voyait en elle une athlète hors norme, comme il en existe peu : "Luce avait une fluidité, une gestuelle remarquable, une façon d'aller de prise en prise. Elle n'était pas douée, elle était surdouée. Sa gentillesse, sa générosité, son sourire vont nous manquer. C'était une belle personne." Les obsèques de Luce Douady se dérouleront dans la matinée du jeudi 18 juin 2020 à Grenoble.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos