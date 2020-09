Ludivine Birker enceinte : belle annonce en photo après des mois de silence

"Je parlerai prochainement de mes derniers mois de silence", a écrit Ludivine Birker, ex-star de La Villa des coeurs brisés et des Princes de l'amour en story Instagram, dimanche 27 septembre 2020. Un message énigmatique paru quasi en même temps qu'une annonce inattendue, celle de sa première grossesse.

Sur le même célèbre réseau sociale, l'ex-compagne de Julien Castaldi (un des fils de Benjamin Castaldi), a aussi posté une photo très parlante. On peut la voir prendre la pose dans les bras de son mari, le regarder tout sourire droit dans les yeux et tenir, tout comme lui, la photo d'une échographie sur laquelle on distingue clairement leur bébé. "La BKR devient la BKR Family", commente-t-elle sobrement.