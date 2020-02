Ludivine Birker mariée à Olivier : premières photos de l'événement

Ludivine Birker n'a finalement pas eu besoin de La Villa des coeurs brisés (TFX) ou des Princes de l'amour (W9) pour trouver l'homme de ses rêves. Depuis plus d'un an, la belle blonde fille le parfait amour avec un certain Olivier Keygan. Si, au départ, elle ne souhaitait pas dévoiler son visage, elle a fini par succomber tant son bonheur était immense. Le conte de fées a continué en juin 2019, après que le jeune homme l'a demandée en fiançailles. Et le week-end dernier, les tourtereaux se sont mariés à Cannes, comme l'a dévoilé un ancien candidat de télé-réalité sur Instagram, dimanche 9 février 2020.

Sacha Buyse a en effet partagé une photo en compagnie de Ludivine. Elle est vêtue d'un simple peignoir blanc et lui porte un costume noir. Assis sur un lit tout sourire, les deux jeunes gens ont lancé en l'air des pétales de couleur noire et blanche. Un moment capturé avant la grande cérémonie, comme l'a expliqué le candidat en légende de sa publication. "Ça y est tu l'as fait ! Tu as sauté le grand pas ! Ton rêve de petite fille est devenu réalité, une fois que tu as enfilé ta robe de mariée dans cette belle chambre de l'hôtel. Tout ce que je te souhaite, c'est du bonheur à l'infini, des bébés pour devenir cette maman formidable que tu souhaites devenir ! Tu as fait le tour de tout ce que tu rêvais de faire dans ta vie et maintenant tu veux une vie plus sage, celle où tu t'occupes de ton mari de ta famille et des tiens", a-t-il écrit dans un premier temps.

Sacha a ensuite expliqué qu'il était très ému avant que Ludivine dise "oui" à Olivier. Il espère à son tour trouver l'homme qui le comblera au quotidien car l'amour qui unit la jeune femme à son mari l'inspire et lui donne l'envie d'y croire. "En attendant je t'apporte à mon tour cet amour qu'un ami peut donner en ne souhaitant pour toi que cela marche jusqu'à votre dernier souffle ! Belle longue et heureuse vie à vous. Je t'aime fort", a-t-il conclu.

Pour l'heure, Ludivine Birker ne s'est pas encore exprimée sur cet heureux événement.