Ludivine Sagnier, Lord Kossity et Julie Ferrier : Soirée rap et photos avec NTM

Plusieurs personnalités du cinéma et de la musique se sont donné rendez-vous au Forum des Halles, à Paris, le temps d'une soirée mariant photos et rap. Le 19 février 2020, le photographe et comédien Gianni Giardinelli a inauguré une nouvelle exposition dédiée à NTM et intitulée Tout ne tient qu'à 1 fil. L'artiste a suivi le groupe de JoeyStarr et Kool Shen pendant sa dernière tournée.

Les comédiennes Julie Ferrier et Ludivine Sagnier, le danseur Brahim Zaibat, la chanteuse Louisy Joseph, l'athlète Taïg Khris, la présentatrice Myriam Seurat... Tous sont venus découvrir ces clichés inédits du groupe NTM sur scène. Une fois le ruban coupé et la visite inaugurale effectuée, les convives ont pu profiter d'un showcase de deux heures au centre culturel Hip Hop. Un concert lors duquel se sont produits Nathy Tuco, Busta Flex, Lord Kossity et Zoxea.

En plein tournage d'un nouveau film en Bretagne, JoeyStarr a brillé par son absence mercredi soir. Malgré tout, le rappeur et comédien de 52 ans n'a pas manqué de promouvoir cette nouvelle exposition sur son compte Instagram, saluant le talent de son ami photographe. De son côté, Kool Shen semble profiter de vacances prolongées dans un décor de rêve : eaux turquoise, grand soleil et sable fin, l'artiste de 54 ans pourrait bien s'être envolé pour la Thaïlande, comme le laissent entendre ces dernières photos Instagram.