Luka Karabatic bientôt papa ! Le handballeur et Jeny Priez dévoilent le sexe du bébé

La famille Karabatic va encore s'agrandir ! Véritables stars du handball, les deux frères Nikola et Luka dominent la scène internationale avec l'équipe de France depuis de nombreuses années maintenant. De nouveau champions olympiques à Tokyo l'été dernier, les deux colosses évoluent au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons et ils semblent tous les deux avoir trouvé leurs marques dans la capitale. Si tout va pour le mieux du côté sportif, les deux frères mènent également une vie comblée dans le domaine privé. Nikola, l'aîné de 38 ans, est en couple avec la sublime Géraldine Pillet avec qui il a eu deux enfants, dont le petit Alek, qui vient de fêter ses 6 ans.

De son côté, Luka Karabatic partage la vie de la présentatrice TV Jeny Priez depuis 2009. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Deva, née en novembre 2017 et cette dernière a de quoi se réjouir, puisqu'elle va bientôt avoir une petite soeur ! C'est le handballeur de 33 ans qui vient de l'annoncer sur son compte Instagram. Suivi par plus de 155 000 abonnés, il a posté une publication hier après-midi pour annoncer la bonne nouvelle à sa communauté. Sur la photo, on voit sa compagne de 36 ans au milieu de leur salon, avec la petite Deva à ses côtés.

Jeny Priez a déjà un ventre bien rond

"Lil Sista (petite soeurette) en route. Jeny Priez, tu déchires", écrit Luka Karabatic en commentaire de la photo, pour annoncer la bonne nouvelle. Sur la photo, on peut effectivement apercevoir que la présentatrice des Anges de la télé-réalité a déjà un joli ventre bien rond. La petite Deva pose sa main dessus et on sent qu'elle est très impatiente d'avoir une petite soeur dans quelques mois. Du côté du reste de la famille, la joie est forcément de mise et Nikola n'a pas hésité à commenter avec plusieurs emojis flamme et un coeur rouge. Sa compagne Géraldine a également laissé quelques emojis coeurs ainsi que cette petite phrase : "tellement belle(s)".