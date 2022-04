Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine célèbrent les 6 ans d'Alek, qui a énormément grandi !

Cela faisait un moment que Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine Pillet n'avaient pas montré la bouille de leur fils Alek et force est de constater qu'il a énormément grandi ! En même temps, avec un père qui mesure 1m96, il y a de bonnes chances pour que le jeune garçon devienne lui aussi un solide gaillard. Une nouvelle fois champion olympique lors des derniers Jeux qui se sont déroulés à Tokyo l'été dernier, le handballeur de 37 ans a vécu une vraie déception lors du dernier Euro avec l'élimination de la France, mais son fils a su lui redonner le sourire.

Également père d'une petite Nora, née en août 2018, Nikola Karabatic est un homme comblé et qui partage la vie de la sublime Géraldine Pillet depuis plus de dix ans maintenant. Hier, c'était une journée très particulière pour la petite famille puisqu'elle fêtait les 6 ans d'Alek, leur premier enfant. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 320 000 abonnés, Nikola Karabatic a publié deux belles photos de son fils pour célébrer cette belle journée. "6 ans d'amour inconditionnel", écrit-il en commentaire de deux photos où l'on peut s'apercevoir qu'Alek a sacrément grandi. Si son père cache ses yeux pour préserver son anonymat, le blondinet a déjà tout d'un grand garçon et la vie a l'air belle pour lui. Entre les déguisements de pirates et les parties de basket avec son père, le fils du handballeur a l'air très heureux.