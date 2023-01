Nikola et Luka Karabatic : Leurs compagnes et leurs enfants présents pour la finale, fiers d'eux malgré la défaite

Face à un public acquis à la cause des Danois, l'équipe de France avait fort à faire hier soir en finale du championnat du monde de handball. Après un beau parcours et des victoires face à l'Allemagne et la Suède, le pays hôte, les Bleus affrontaient leur plus grand rival des dernières années. L'occasion pour Nikola Karabatic et son frère Luka d'ajouter une ligne de plus à leur palmarès déjà énorme. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et les Français ont fini par s'incliner 34 à 29, dans un match où ils n'ont jamais réussi à prendre l'avantage sur leurs adversaires.

Une défaite qui doit certainement faire mal aux joueurs du sélectionneur Guillaume Gille, qui espéraient certainement ramener un nouveau trophée à la maison. Malgré la déception, Nikola et Luka Karabatic ont certainement pu se consoler après le match aux côtés de leurs compagnes et de leurs enfants.

En couple depuis de longues années avec Géraldine Pillet, l'aîné des deux frères a eu la chance de pouvoir compter sur la présence de sa moitié dans les tribunes du stade. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, elle a emmené leurs deux enfants, Alek (7 ans) et Nora (5 ans) à Stockholm, en Suède. L'occasion d'une petite visite de la ville en compagnie de Jeny Priez, la compagne de Luka et de leur fille aînée, Deva, comme on peut le voir sur une photo (qui est à retrouver dans le diaporama).

Fière de ce drapeau, fière de toi

Les petites familles étaient évidemment dans les tribunes pour apporter leur soutien aux Bleus. Géraldine Pillet a partagé une photo de ses enfants, maillot de l'équipe de France sur les épaules, drapeaux et maquillage bleu blanc rouge, à fond derrière leur papa. Une défaite qui fait forcément mal, mais Jeny Priez a tenu à rendre un bel hommage à son amoureux en prenant une photo du brassard de capitaine que porte Luka et en y ajoutant un beau message : "Fière de ce drapeau, fière de toi."

Malgré une défaite au goût amère, Nikola et Luka Karabatic savent qu'ils peuvent compter sur le soutien et l'amour de leurs proches pour vite retrouver le sourire.