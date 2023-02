"Une épreuve de plus..." : Nikola Karabatic abattu, fait une terrible annonce

Les temps sont durs pour ​​Nikola Karabatic et les choses ne vont pas en s'arranger. À 38 ans, le Français né en Serbie est une véritable légende de son sport et malgré les années, il continue de performer au plus haut niveau. S'il a gagné tous les titres possibles et imaginables dans son sport, il reste sur un terrible échec avec les Bleus lors du dernier championnat du monde. Malgré tout, il a été réconforté par ses proches, à commencer par sa compagne, Géraldine Pillet et ses deux enfants, Alek (7 ans) et Nora (5 ans), qui auront permis d'adoucir l'amertume de cette nouvelle défaite.

Dans l'esprit de Nikola Karabatic, si les dernières années ont été compliquées sur le plan physique, son but a toujours été de pouvoir participer aux Jeux olympiques qui se tiendront en 2024 à Paris. Un objectif fondamental pour le handballeur, mais il se pourrait bien qu'il ait du mal à tenir une année de plus et ce n'est pas l'annonce qu'il a faite le 15 février qui risque de rassurer ses fans... Sur son compte Instagram, le sportif suivi par près de 325 000 abonnés a publié une story (qui est à retrouver dans le diaporama) dans laquelle il partage une bien mauvaise nouvelle. "On m'a détecté une phlébite à la jambe droite qui va m'éloigner des terrains pendant au moins 3 mois, le temps de suivre un traitement anticoagulant", annonce le frère de Luka Karabatic.

Une très longue absence pour le champion, qui ne baisse pas les bras malgré ce coup du sort. "Une épreuve de plus, que je vais surmonter avec résilience et concentration, pour revenir encore plus fort", poursuit-il, avant de conclure de belle manière : "Merci pour tous vos messages de soutien".

Une grosse absence pour Nikola Karabatic, qui devrait donc louper l'intégralité de la fin de saison de son club, le Paris Saint-Germain. Heureusement, le meilleur joueur de l'histoire du handball sait qu'il peut compter sur son mental à toute épreuve, ainsi que sur le soutien de ses proches, à ses côtés depuis tant d'années.