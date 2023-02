Diaporama : "Une épreuve de plus..." : Nikola Karabatic abattu, fait une terrible annonce

"Une épreuve de plus, que je vais surmonter avec résilience et concentration, pour revenir encore plus fort", a-t-il notamment déclaré. L'équipe de France de handball a battu l'Allemagne à Gdansk en Pologne (35-28) le 25 janvier 2023. © BestImage, Imago / Panoramic / Bestimage

Nikola Karabatic peut compter sur le soutien de sa compagne, Géraldine Pillet et ses enfants dans cette période compliquée. Exclusif - Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine Pillet - Les people dans l'espace Experience Immersive réservé aux VIP lors du Etam Live Show 2019 au Stade Roland Garros lors de la fashion week à Paris, le 24 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak/Bestimage

9 / 16