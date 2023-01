Luka Karabatic en couple avec une ex-star d'NRJ12 : une bombe qui a été virée à cause de lui

En 2010, en effet, après plusieurs années de mannequinat, la jeune femme de 24 ans est embauchée sur la chaîne NRJ Paris, puis, l'année suivante, arrive sur NRJ12 où elle co-anime Les Anges de la Télé Réalité avec Matthieu Delormeau.

Star montante de la chaîne, elle continuera en travaillant pour Hollywood Girls ou bien encore Le Mag (toujours aux côtés de Matthieu Delormeau), avant qu'une lourde histoire ne vienne tout stopper : en 2012, elle est placée en garde à vue dans l'affaire des paris suspects qui touche son compagnon et son frère Nikola Karabatic, et mise en examen pour escroquerie. En 2015, elle a finalement été reconnue coupable et avait dû payer une lourde amende, tout comme sa belle-soeur Géraldine Pillet et les deux frères stars du handball. Suspendue de la chaîne au début de l'affaire, elle n'y est plus jamais revenue.

Jeny Priez, premier soutien de Luka !

Mais si sa carrière d'animatrice s'est arrêtée nette, son couple avec Luka Karabatic a parfaitement résisté quant à lui et la jeune femme est toujours prête à le soutenir. Dès vendredi, c'est avec son aînée, Deva, qu'elle a débarqué à Stockholm, où se joue le Mondial, pour le soutenir. Accompagnée de Géraldine, la femme de Nikola Karabatic, et des deux enfants du couple (Alek, 6 ans et demi et Nora, 4 ans), la jeune femme a réussi à se faire entendre, puisque son compagnon a remporté la demi-finale avec l'équipe.

Et nul doute que les deux belles-soeurs et les trois adorables bambins (que leurs mères montrent beaucoup en stories) vont une nouvelle fois donner de la voix pour soutenir les deux frères ce match, qui pourrait ajouter une septième étoile sur leur maillot. Un véritable record pour les Experts, déjà champions olympiques en 2021 !