Luka Karabatic : Rares photos de sa fille Deva pour ses 5 ans, Jeny Priez très émue

Luka Karabatic est un homme qui peut avoir le sourire. À 34 ans, le petit frère de la légende Nikola Karabatic a lui aussi réussi une carrière incroyable. Sans être autant dans la lumière que son aîné, il n'en reste pas moins un talent exceptionnel, champion olympique avec les Bleus à Tokyo l'an dernier. Il a également la chance d'évoluer avec son frère en club puisque les deux sportifs jouent pour le Paris Saint-Germain depuis 2015. Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, c'est également le cas en privé puisqu'il partage la vie de Jeny Priez depuis 2009.

Ensemble, les deux tourtereaux sont les heureux parents de deux enfants, dont la petite Dali, née le 23 août dernier et qui fait leur bonheur. Pour ses 1 mois, Luka Karabatic et sa compagne avaient partagé de jolies photos de la petite en compagnie de sa grande soeur, Deva. Quelques semaines plus tard, c'est donc au tour de la plus grande d'être célébrée par ses parents puisque le 4 novembre dernier, elle a fêté ses 5 ans. Pour l'occasion, le handballeur a choisi de partager quelques belles photos de sa fille qui datent certainement de leurs dernières vacances puisqu'on est loin du décor parisien.

5 ans aujourd'hui !! Hier tu naissais... Ça va beaucoup trop vite ! Je t'aime jusqu'aux étoiles

Toute souriante, la belle petite blonde est un parfait mix entre son père et sa mère. "5 ans aujourd'hui !! Hier tu naissais... Ça va beaucoup trop vite ! Je t'aime jusqu'aux étoiles", écrit Luka Karabatic en commentaire des deux photos qu'il a partagées avec ses abonnés sur Instagram. Dans un décor paradisiaque, Deva a l'air de profiter avec bonheur de ce beau moment en famille. Une belle déclaration d'amour qui a visiblement touché Jeny Priez, qui n'a pas mis longtemps à réagir en envoyant un smiley qui pleure et un coeur rouge. La mère du handballeur a tenu à laisser un joli message à sa petite fille : "Bon anniversaire ma chérie d'amour", tout comme son ancien coéquipier en équipe de France, Thierry Omeyer : "Joyeux anniversaire Deva !!!".