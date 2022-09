Luka Karabatic et Jeny Priez parents : photos craquantes de leur fille Dali (1 mois) avec sa grande soeur

C'est une magnifique période que sont en train de vivre Luka Karabatic et sa compagne, Jeny Priez. Les amoureux, en couple depuis 2015 viennent de devenir parents pour la seconde fois avec la naissance de leur seconde fille, Dali. En avril dernier, le couple avait fait l'annonce via les réseaux sociaux de l'arrivée de ce second enfant, précisant qu'il s'agirait d'une petite fille. Une bonne nouvelle pour la grande Deva (4 ans) qui a donc pu accueillir une petite soeur dans la famille. L'accouchement a eu lieu fin août et quelques jours après, le petit frère de Nikola Karabatic et son amoureuse ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux. "Merci la vie", avait simplement écrit l'ancienne animatrice télé, comblée de bonheur par cette naissance.

Un évènement qui a certainement dû réjouir tout le clan Karabatic et comme l'a rappelé justement Luka il y a quelques heures sur son compte Instagram, c'est aujourd'hui que l'on célèbre le premier mois de vie de Dali. Pour l'occasion, le handballeur de 34 ans a publié de très belles photos qui ont certainement dû ravir ses quelques 155 000 abonnés. "1 mois pour notre Dali", écrit-il simplement en commentaire de trois superbes photos prises au cours de ce premier mois à la maison pour le bébé. Visiblement, Deva est toute heureuse d'avoir une petite soeur et elle n'hésite pas à la prendre dans ses bras, comme on peut le voir sur la première photo.

Sieste avec papa et câlin avec Deva pour Dali

Un cliché attendrissant et qui montre que les deux filles vont certainement développer une grosse complicité. On peut également remarquer que Dali a déjà de très beaux cheveux bruns, la marque de fabrique de la famille Karabatic ! Les deux filles ne se quittent déjà plus, mais lorsqu'il s'agit de faire la sieste, l'expert c'est Luka. Avec sa fille dans les bras, le cadet de la famille se laisse aller à un petit somme, tout comme la jolie Dali. Une publication qui a fait réagir Nikola Karabatic, ému devant tout ça. "Trop beau", a-t-il écrit après une série d'emojis coeur. Le rugbyman Fulgence Ouedraogo a également commenté avec de jolis smileys.