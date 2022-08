Luka Karabatic papa : Jeny Priez a accouché, tendre photo et le prénom original dévoilé !

Nikola Karabatic, frère aîné de Luka, n'a pas tardé à commenter la publication de son frère avec une foule de coeurs émoji. Ce dernier est en couple avec Géraldine Pillet et ils ont deux enfants, Alek, 6 ans, et Nora, 4 ans. La famille Karabatic doit être aux anges !

Le prénom de Dali pour leur deuxième enfant possède des racines italiennes et signifie "guide". S'il fait indéniablement écho au célèbre artiste au prénom Salvador, Dali est un nom mixte qui évoque une personnalité soigneuse et attentive, mais également déterminée et consciencieuse. Avec des parents très habiles sur les réseaux sociaux, on pourra suivre l'évolution de la petite et de sa grande soeur Deva, qui grandissent au sein d'un clan uni et soudé, malgré les épreuves. L'affaire des paris truqués pour laquelle les frères Karabatic ont été condamnés en 2015 paraît bien loin désormais.

Le duo de stars du handball domine la scène internationale avec l'équipe de France depuis de nombreuses années maintenant. Les champions olympiques à Tokyo en 2020 qui évoluent au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons ont trouvé leur équilibre sportif et familial manifestement.