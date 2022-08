Nikola Karabatic : Son fils Alek plus grand que lui, photo hilarante prise par sa compagne Géraldine

Nikola Karabatic est une véritable force de la nature et l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, joueur de handball de l'histoire. À 38 ans, le natif de Nis en Serbie a tout gagné, mais il a encore la rage de vainqueur et rempile pour une nouvelle saison avec le Paris Saint-Germain. Trois fois champion olympique et 4 fois champion du monde, le colosse a dominé le handball mondial sans partage pendant près de deux décennies. À côté de ça, il a également su mener une vie de famille équilibrée avec sa compagne, Géraldine Pillet. La belle brune partage la vie du champion depuis plus de 10 ans maintenant et ensemble, ils sont les parents de deux beaux enfants.

Leur plus grand, Alek, est né en avril 2016 tandis que sa petite soeur Nora est arrivée dans leurs vies en août 2018. Ensemble, la petite famille habite à Paris, où Nikola Karabatic joue depuis plus de 7 ans maintenant au côté de son frère, Luka, et les deux hommes comptent bien ramener la Ligue des champions au club de la capitale. Papa très proche de ses enfants, le handballeur essaye de passer le plus de temps possible avec eux. En avril dernier, il a célébré les 6 ans de son aîné avec une jolie publication sur son compte Instagram où l'on a pu ressentir toute la tendresse qu'il lui porte : "6 ans d'amour inconditionnel", a-t-il notamment écrit.

Regarde maman, je suis plus grand que papa

Un garçon qui a beaucoup grandi et qui, à l'inverse de son père, est blond. S'il n'a pas hérité de la même couleur de cheveux que lui, il se pourrait bien qu'il atteigne la même taille par contre et il semblerait bien que ce soit l'objectif. Sur son compte Instagram, Géraldine Pillet vient de publier une photo très marrante d'Alek dans un supermarché, au moment où il tombe sur une affiche publicitaire avec son père dessus. Sur la photo, on voit le garçon se comparer en taille avec la photo, qui n'est pas du tout à dimension réelle. "Regarde maman, je suis plus grand que papa", ajoute la jeune maman, hilare devant le comportement de son fils (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Une photo qui devrait faire sourire Nikola Karabatic, qui, du haut de son 1,96 mètre, a encore de la marge avant de voir son fils le rattraper !