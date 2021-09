Nikola Karabatic en couple avec Géraldine Pillet, "la plus belle" : bisou sur le tapis rouge

Les sorties culturelles dans la capitale sont légion et les sportifs ne sont généralement pas les derniers à en profiter quand ils jouent pour des équipes situées à Paris. Si les footballeurs aiment se rendre aux défilés organisés pendant la Fashion Week, pour le handballeur Nikola Karabatic, c'était plutôt l'avant-première du prochain film de Ridley Scott du côté du cinéma Gaumont Champs-Elysées, vendredi dernier.

Le handballeur du PSG était accompagné pour l'occasion par Géraldine Pillet, qui partage sa vie depuis de nombreuses années et avec qui il a eu deux enfants, le petit Alek (né en avril 2016) et la petite Nora (née en août 2018). Les deux amoureux étaient très stylés sur le tapis rouge, enlacés l'un à l'autre et tout sourire sous le regard des photographes. Le sportif de 37 ans portait un beau pull noir sur un pantalon beige, tandis que Géraldine avait opté pour une jupe noire et un haut moulant verdâtre. Une soirée qui a visiblement beaucoup plu au couple puisque les deux ont partagé les clichés du tapis rouge sur leurs comptes Instagram respectifs. "Belle soirée avec la plus belle Géraldine Pillet pour l'avant-première du film Le dernier duel", a écrit le triple champion olympique sur une publication likée plus de 16 000 fois.