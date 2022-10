Nikola Karabatic fête ses 20 ans en équipe de France : belle photo avec sa femme et ses enfants

C'est sans aucun doute le plus grand joueur de handball français et beaucoup iront même jusqu'à dire de l'histoire de son sport. À 38 ans, Nikola Karabatic est déjà une légende qui a absolument tout remporté en termes de trophée, que ce soit avec la sélection nationale ou en club. Trois fois médaillé d'or olympique, quatre fois champion du monde et trois fois champion d'Europe, il a régné sur son sport comme peu de sportifs l'ont fait dans leurs disciplines. Malgré la déception du dernier Euro, il continue d'être performant et hier soir il était avec l'équipe de France pour un match un peu particulier pour lui puisqu'il vient de fêter ses 20 ans avec l'équipe de France.

Je n'avais même capté qu'aujourd'hui ça faisait 20 ans alors merci pour la surprise

Face à la Lettonie pour un match de qualifications pour le prochain Euro, Nikola Karabatic et ses coéquipiers se sont tranquillement imposés 35 à 18 et une célébration a été prévue pour célébrer les deux décennies du frère de Luka Karabatic avec les Bleus. "Je n'avais même capté qu'aujourd'hui ça faisait vingt ans alors merci pour la surprise. Porter ce maillot, ça a toujours été mon rêve et je suis fier de l'avoir porté pendant vingt ans, d'avoir brillé avec et d'avoir remporté autant de titres avec", a-t-il déclaré au micro devant les supporters de l'équipe de France après la rencontre.

Forcément ému face à cette durée symbolique qu'il vient de franchir, le handballeur du Paris Saint-Germain a pu compter sur la présence de ses proches pour ce bel évènement. Sa compagne Géraldine Pillet était bien entendu à ses côtés, tout comme leurs deux enfants, Alek (6 ans) et Nora (4 ans). La belle brune en a profité pour partager une belle photo de ce moment en famille pour lequel la mère du joueur, Radmila Karabatic, s'est également déplacée. "À tes 20 ans mon chéri", écrit simplement Géraldine sur la jolie photo où l'on peut voir qu'Alek est déjà très grand pour un garçon de 6 ans (la photo est à retrouver dans le diaporama) !

Un moment symbolique pour Nikola Karabatic, qui a pu fêter ses 20 ans en équipe de France entouré de ceux qu'il aime.