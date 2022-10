Diaporama : Nikola Karabatic fête ses 20 ans en équipe de France : belle photo avec sa femme et ses enfants

Nikola Karabatic fête ses 20 ans en équipe de France : belle photo avec sa femme et ses enfants

Exclusif - Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage © Purepeople BestImage, Rachid Bellak

3 / 13