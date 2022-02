Nikola Karabatic : Après la déception de l'Euro, il retrouve le sourire auprès de son fils Alek

À 37 ans, le poids des années commence à se faire sentir pour Nikola Karabatic. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du handball, le Français n'a plus grand chose à prouver et sa longévité est remarquable, mais il faut bien se rendre à l'évidence, il n'a plus le même niveau de jeu. Présent avec les Bleus à l'Euro de hand qui s'est achevé dimanche dernier, le frère de Luka n'a pas réussi à emmener les siens jusqu'à la victoire, ce qu'il avait réussi aux JO l'été dernier. Une déception pour le colosse, mais la tristesse de la défaite s'est assez vite effacée lorsqu'il est rentré à la maison.

En couple depuis de nombreuses années avec la belle Géraldine Pillet, Nikola Karabatic est l'heureux papa de deux enfants, dont Nora, la petite dernière née en août 2018. Et rien de mieux pour retrouver le sourire que de passer du temps avec ses enfants pour le handballeur du Paris Saint-Germain. À peine rentré de la compétition, il a pu retrouver son fils, Alek (né en avril 2016), comme il l'a montré à ses 321 000 abonnés sur Instagram. "Il n'y a aucun endroit comme notre maison", écrit-il en commentaire d'une photo où on le voit tout sourire avec son fils sur les épaules. Visiblement tout heureux de retrouver son père, le petit blondinet affiche également un large sourire.

Sa femme et sa mère aux anges

Une adorable photo que sa compagne Géraldine Pillet n'a pas manqué de commenter : "Mes amours", écrit-elle avec deux beaux coeurs rouges. La mère du joueur a également laissé un petit commentaire et pour elle, les liens de la famille sont sacrés : "Le plus important", écrit-elle. Une photo qui a bien plu aux fans de Nikola Karabatic puisqu'ils sont près de 10 000 à avoir commenté la publication mise en ligne hier.