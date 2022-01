Luna Skye (Les Marseillais), deux amies à elle retrouvées mortes : son récit glaçant

Hospitalisée depuis plusieurs mois maintenant, Luna Skye vit des moments difficiles. La jolie blonde vue dans Les Marseillais a même frôlé la mort en raison de l'infection qui la ronge suite à une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné. Peu à peu, elle reprend toutefois des forces et parvient à relativiser. D'autant plus lorsqu'elle a appris qu'un drame était arrivé dans son entourage.

En effet, jeudi 20 janvier 2022, Luna Skye s'est saisie de sa story Instagram pour annoncer la mort terrible d'une de ses amies et celle d'une autre connaissance. "Il y avait une fille que je connaissais, à Los Angeles, on se voyait tout le temps en soirée, on a une tonne d'amis en commun. Elle est allée en soirée avec une copine et elle a rencontré trois mecs, ils ont sympathisé. Il y avait ensuite une after party, et ces mecs leur ont proposé de les emmener en voiture. Depuis, plus de son, plus d'image. Elles ont été retrouvées toutes les deux, en face de deux hôpitaux différents. Une était déjà morte, Christy (24 ans), c'était ma pote, et l'autre, Hilda (26 ans), elle a été plongée dans le coma avant qu'on la débranche", a-t-elle raconté.

Plus de dix filles ont témoigné contre ce même mec

D'après les informations qui lui ont été rapportées, les deux jeunes filles ont succombé à une "overdose de drogues très fortes" après avoir été "violées". Quant aux responsables, ils auraient été retrouvés et l'un d'entre eux n'en serait pas à sa première agression. "On s'est aperçu qu'il y a plus de dix filles qui sont venues témoigner contre ce même mec pendant ces cinq dernières années. Il n'a pas arrêté. Ces filles-là n'ont pas parlé avant", a-t-elle expliqué.

Des nouvelles tragiques qui ont poussé Luna Skye a faire de la prévention auprès de sa jeune communauté. "On sort en soirée et on fait confiance à n'importe qui, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent, mais vous ne connaissez pas les gens, ni leurs intentions", a-t-elle souligné avant de laisser entendre qu'elle-même s'était déjà retrouvée dans une situation dangereuse. Luna Skye n'a toutefois pas apporté de détails. "Moi, je n'ai plus honte de mettre le mot victime sur ma personne, ça ne veut pas dire que je suis une moins que rien. J'ai peut être fait des mauvais choix mais ce n'est pas grave, il faut parler et faire de la prévention, surtout pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes comme nous", a-t-elle confié au bord des larmes.