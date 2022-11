M. Pokora : Ses fils futurs chanteurs ou footballeurs ? Ce qu'il a prévu pour Isaiah et Kenna...

Il n'y a aucun doute sur le fait que M. Pokora est un papa protecteur, qui souhaite le meilleur avenir possible pour ses deux fils Isaiah et Kenna, nés de son union avec la chanteuse et actrice Christina Milian. Pour ce faire, l'artiste de 37 ans mise tout ou presque sur l'éducation. En décembre dernier, il s'exprimait sur le sujet sur le plateau de Touche pas à mon poste, en parlant de son aîné, car son petit dernier n'était pas encore né.

"Le but est de l'élever comme j'ai été élevé, côtoyer tout style de gens. Et puis l'école du sport, je pense que ça va être important pour lui. J'ai envie qu'il fasse du sport juste pour savoir qu'il faut mériter sa place. Ce n'est pas voler la place du copain, c'est mériter la tienne. Toutes ces valeurs que j'ai apprises en faisant du sport. Je vais l'élever dans ces valeurs-là et l'ouvrir au monde, entre la France et les États-Unis", avait-il ainsi déclaré.

On reproduit souvent ce que font nos parents

Mais à partir du moment où ces "valeurs" sont transmises, libres à eux, lorsqu'ils seront plus grands, d'exercer le métier ou la passion qu'ils souhaitent. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre leur père ce lundi 14 novembre 2022 sur le plateau de C à Vous, sur France 5, alors qu'il était interrogé à ce sujet et amené à visionner des vidéos de ses enfants en train de faire de la musique et regarder un match de football, qui sont ses deux centres d'intérêts principaux.

Il s'est alors aidé de sa propre expérience pour répondre. "On reproduit souvent ce que font nos parents. Mon père, je le voyais jouer au foot tous les week-ends sur les pelouses. Du coup j'ai voulu faire pareil. Si ça peut faire naître une passion chez eux c'est bien mais je ne les pousserai en aucun cas, ça c'est sûr", a-t-il ainsi expliqué, avant d'ajouter que ce rôle de père lui permet notamment d'explorer de nouveaux horizons en tant que chanteur, lui qui vient de faire son grand retour musical avec la sortie de son nouvel album Épicentre.

"Ce sont ces nouvelles obligations et ce nouveau devoir en tant que père qui m'amènent aussi à écrire des chansons et aborder des thèmes qui résonnent plus forts chez moi maintenant que je suis papa", a-t-il alors précisé. Reste désormais à savoir si Isaiah et Kenna suivront les traces de leurs pères en tant que chanteur, ou non. Affaire à suivre !