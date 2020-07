Ma famille d'abord : L'interprète de Kady a bien changé, ses photos très sexy

Quelle métamorphose !

Depuis la fin du mois de juin, W9 mise sur la cultissime série Ma famille d'abord pour animer ses après-midi d'été. Souvenez-vous, il s'agit de suivre les aventures de la famille Kyle, du papa Michael (Damon Wayans) à la maman Janet (Tisha Campbell) en passant par leurs trois enfants, Junior (George O. Gore II), Claire (Jennifer Nicole Freeman) et Kady... Diffusée entre 2001 et 2005 un peu partout dans le monde, la fiction connaît toujours autant de succès aujourd'hui. Mais, forcément, les acteurs ont quant à eux bien changé. Notamment l'interprète de la benjamine de cette famille déjantée, Kady, jouée par Parker McKenna Posey.

Si le grand public ne l'a plus vue à l'écran depuis l'arrêt de Ma famille d'abord, la comédienne est en tout cas une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, comptant plus de 1 million d'abonnés sur sa page Instagram. Il faut dire que la jeune femme aujourd'hui âgée de 24 ans multiplie les clichés sexy. Qu'elle soit moulée en robe de soirée ou dans un maillot de bain échancré, elle fait toujours grimper la température.

Un attrait pour la photographie qu'il l'a d'ailleurs poussée à se diriger vers le mannequinat. Mais Parker McKenna Posey poursuit tout de même sa carrière d'actrice à Los Angeles en parallèle. Elle est apparue dans le film Alice dans tous ses états, mais aussi dans les séries iCarly et Summer Camp entre autres. En 2019, elle obtenait un grand rôle dans la fiction Games People Play, pour laquelle elle donne la réplique à Lauren London, la veuve du rappeur Nipsey Hussle.

En quinze ans, la jeune femme est loin d'être la seule à avoir grandi et à s'être métamorphosée. Son petit ami dans Ma famille d'abord, le surdoué Franklin incarné par Noah Gray-Cabey non plu, n'a lui plus rien à voir avec l'enfant qu'on a connu. En 2017, Purepeople retrouvait sa trace et constatait que le jeune homme était même méconnaissable et tout en muscle !