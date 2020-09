Mac Lesggy présente sa très jolie jeune femme : elle fait le buzz !

Mercredi 23 septembre 2020, M6 diffusait en direct une nouvelle émission de Tous en cuisine. Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont reçu des anonymes et une personnalité : Mac Lesggy. Et l'animateur d'E=M6 n'était pas seul.

Pour préparer son hamburger et ses pop-corn, l'homme de 58 ans a demandé l'aide de sa femme Carole, qu'il a présentée pour la première fois dans l'émission culinaire de M6. Mac Lesggy est en effet d'ordinaire plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais un véritable amour, on a envie de le dévoiler au monde entier.

"Pour être franc, en vacances, je suis très cuisinier. Mais le reste du temps, pas trop. Mais ce soir, je m'y remets. Je vais essayer de me débrouiller. J'ai la liste des ingrédients, j'ai ma casserole et ma sauteuse. On va essayer. Je ne compte pas cuisiner tout seul. J'aime mieux cuisiner en famille. Donc ce soir, je vais me faire aider par ma femme Carole, que je vous propose de découvrir", a-t-il confié à Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Une charmante femme blonde a ensuite fait son arrivée devant la caméra, tout sourire. Elle a précisé que son époux était "le roi des barbecues", avant de commencer à se mettre aux fourneaux à ses côtés.

Sans surprise, nombreux sont les internautes à avoir réagi après avoir découvert Carole. Et beaucoup ont été étonnés par leur différence d'âge. Mais qu'importe tant qu'il y a l'amour et les internautes n'ont pas manqué de le dire. Ils ont également souligné que son épouse était très belle.

En mai dernier, lors d'une interview pour Konbini, Mac Lesggy avait révélé qu'il avait retrouvé l'amour. Et lors du confinement, il avait confié : "Je suis avec mes enfants, mes beaux-enfants et ma compagne et nous sommes sous le même toit, nous sommes neuf. La cohabitation se passe étonnamment bien. C'est notre première cohabitation aussi longue, aussi confinée évidemment, et ça se passe bien."