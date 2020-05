Mac Lesggy transformé pendant le confinement : son quotidien particulier

Attention les yeux, Mac Lesggy a bien changé pendant le confinement. Interrogé par nos confrères de Konbini, le présentateur de E=M6 s'est dévoilé avec un nouveau look et a raconté ses deux derniers mois... assez rustiques.

Pas de grande villa en bord de mer, avec piscine et autres luxes pour Mac Lesggy. Au moment où le confinement a été décrété mi-mars, sa compagne, ses enfants (deux filles et un garçon), ses beaux-enfants et lui venaient de se rendre dans leur résidence secondaire, au Pays basque. Ils ont donc pris la décision d'y rester jusqu'au déconfinement comme l'a confié l'animateur de 57 ans, avec une grosse barbe apparente. "Il n'y a pas d'électricité, donc la principale source de lumière, ce sont les lampes à pétrole, a-t-il expliqué. La belle tribu a tout de même prévu des rallonges pour charger les ordinateurs ou les portables pour continuer à travailler. Le simple fait de manger, de se chauffer et de s'éclairer, ça prend du temps." Un style de vie qui lui convient très bien, car, en vacances, il n'aime pas vivre comme au quotidien en "pressant sur un bouton" pour avoir accès à tout.

Avec autant de personnes dans la même maison, cela aurait pu être compliqué. Pourtant Mac Lesggy l'assure, tout s'est très bien passé. "C'est notre première cohabitation aussi longue", a-t-il précisé. S'il a apprécié ce nouveau style de vie, il ne cache pas que tourner des émissions lui manque beaucoup. "Au début, je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai pris ça pour des vacances. Et très vite, je me suis dit que j'étais en train de rater beaucoup de choses, (...) notamment dans les hôpitaux où j'aurais bien aimé tourner."