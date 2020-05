Madonna victime du Covid-19 ? Elle brise son confinement pour faire la fête

Le confinement ? Quel confinement ? Pour Madonna, les amis passent avant tout, et même avant sa santé et celle d'autrui. Selon les informations de Page Six, la chanteuse se serait échappée de sa quarantaine britannique avec un ami pour se rendre à un anniversaire à New York. L'heureux veinard n'est autre que le photographe Steven Klein, qui est parvenu à réunir Marge, Joey Arias et le danseur Marcy Richardson – vu récemment dans le film Queens auprès de Jennifer Lopez et Cardi B – pour souffler sa 55e bougie.

Le problème, c'est que l'état de Madonna est incertain. Comme elle l'a révélé dans l'une des vidéos cryptiques de son journal de confinement, la chanteuse a reçu un diagnostic plutôt inquiétant. "J'ai fait un test l'autre jour et j'ai découvert que j'avais des anticorps, a-t-elle expliqué. Alors demain, je vais faire un long voyage en voiture, ouvrir la fenêtre et respirer l'air, respirer l'air du Covid-19." Un tel résultat pourrait signifier que Madonna a été victime du coronavirus sans le savoir et qu'elle pourrait toujours être contagieuse. Quant à la bouffée d'air dont elle rêvait, elle s'est transformée en un voyage à plus de 5500 kilomètres. Largement de quoi s'en prendre plein les poumons.