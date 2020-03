Confinement : Madonna pète les plombs, nue dans sa salle de bain

La solitude, les petites surfaces... au bout d'un moment, ça pèse. Madonna, qui semble relativement bien entourée dans sa luxueuse demeure, a elle aussi du mal à ne pas succomber à la folie en cette période de confinement. Et puisque, à la suite de la pandémie du coronavirus, tout le monde s'est jeté sur des paquets de pâtes, voilà que la chanteuse a un conseil : celui de manger "du poisson pané" à la place. C'est en tout cas ce qu'elle entonne sur son compte Instagram, sur l'air de son iconique titre Vogue. Une version spécial Covid-19 qui ne verra peut-être pas le jour sur les plateformes de streaming, mais qui, soyons-en sûrs, restera dans les mémoires.

Les jours passent à une lenteur folle. Pour Madonna, le temps où elle foulait les stades et hurlait contre la censure lors de son Madame X Tour est bien loin. Et pourtant. Tous les aléas liés au Covid-19, elle les vit main dans la main avec son jeune amoureux de 25 ans, Ahlamalik Williams, présent sur quelques-unes de ses récentes vidéos. On avait déjà aperçu les tourtereaux en train de se promener ensemble à plusieurs reprises. Le danseur s'était fait une place parmi le clan de sa douce, qui, de son côté, obtenait la validation de beau-papa. Mais attention, le confinement risque bien de mettre tous les jeunes couples à l'épreuve...