Madonna victime de "multiples blessures" : deux concerts annulés à Paris

Lancée en septembre dernier aux États-Unis, la tournée Madame X Tour, ne restera pas dans les annales. La chanteuse Madonna a multiplié les annulations, victime de "multiples blessures" depuis plusieurs mois. Déjà dix représentations sont tombées à l'eau et deux nouvelles viennent de s'ajouter à la liste.

C'était la crainte de nombreux fans, très au courant des diverses annulations - parfois annoncées tardivement et engendrant des fais pour rien - sur la tournée de Madonna et, pour certains d'entre eux, c'est devenu un fait : la chanteuse renonce à deux dates parisiennes. L'artiste de 61 ans, qui avait annoncé une tournée intimiste dans des petites salles et au travers de seulement onze villes, a donc révélé sur son site officiel que sa "résidence" parisienne au Grand Rex, dans le 2e arrondissement, sera amputée des représentations des 20 (date de début) et 25 février.

Dans la capitale, pas moins de quatorze shows étaient programmés. Pour l'heure, sauf changement inattendu, Madonna maintient donc les autres dates : les 22, 23, 26, 27 et 29 février ainsi que les 1er, 3, 4, 7, 8, 10 et 11 mars.

L'interprète des tubes Like a Prayer, Virgin, Vogue, Frozen, La Isla Bonita ou encore Music souffre de douleurs à un genou et à une hanche. Elle avait informé ses fans sur Instagram qu'elle reçoit des soins journaliers. Madonna avait précisé, après de nouvelles annulations, qu'elle doit subir "six heures de rééducation tous les jours, trois heures avant le spectacle, trois heures après". Ainsi, nombreux s'interrogent de cette stratégie qui consiste à espacer les concerts plutôt que de reporter le reste de la tournée à dans plusieurs mois, quand elle sera rétablie et d'attaque pour livrer un show à la hauteur de sa réputation.

Madonna, apparue à Londres le 12 février avec une canne à la sortie du Palladium où elle se produit, profite de sa tournée pour faire découvrir à ses fans son dernier disque Madame X, boudé dans les charts...