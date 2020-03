Madonna : Vibrant hommage à son ami Mark Blum, mort du Covid-19

Hier, nous apprenions la triste mort de l'acteur Mark Blum, qu'on avait vu dans Crocodile Dundee ou encore Recherche Susan désespérément. D'après The Independant, l'acteur américain aurait trouvé la mort à l'âge de 69 ans, des suites du coronavirus. Une nouvelle déchirante pour ceux qui avaient la chance de le connaître. C'est le cas de Madonna, qui lui a rendu un bel hommage sur Instagram, le 26 mars 2020.

"Je voudrais saluer la mémoire d'un incroyable être humain, génial acteur et ami Mark Blum, qui est mort du coronavirus. Cette nouvelle est vraiment tragique et mes pensées vont à lui, sa famille et ceux qui l'aimaient. Je me rappelle de lui comme d'un homme drôle, chaleureux et très professionnel lorsqu'il a fait Recherche Susan désespérément en 1985 !", écrit Madonna, tout en publiant plusieurs photos de ce film, dont ils ont partagé l'affiche.

L'occasion pour Madame X de faire un rappel de la dangerosité du Covid-19 auprès de ses 15 millions d'abonnés. "Ceci nous rappelle que le virus n'est pas une blague, il ne faut pas prendre ça à la légère ou prétendre que ça ne nous affectera pas. On a besoin de garder espoir, s'entraider et suivre les règles de quarantaine", poursuit l'artiste américaine de 61 ans.

Madonna n'est pas la seule actrice du film Recherche Susan désespérément à rendre hommage à Mark Blum. Rosanna Arquette avait également exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. "Je suis si triste pour sa famille et pour ses fans. C'était un acteur merveilleux et quelqu'un de très gentil. Repose en paix, Mark", a-t-elle tweeté après l'annonce de sa mort.