Maëva Coucke, sa soeur Alizée topless : les photos avaient fuité juste après son élection

On ne présente plus Maëva Coucke. La jolie rousse de 27 ans a été élue Miss France 2018 et, depuis, poursuit une carrière de mannequin. Dans le milieu, elle a de la concurrence de taille en la personne de sa soeur ! En effet, Maëva Coucke a une jumelle prénommée Alizée qui a signé dans la prestigieuse agence Elite Milano il y a déjà un bon moment. Et entre les deux soeurs, la ressemblance est indéniable !

Notre reine de beauté a semble-t-il toutefois été embarrassée que les Français fassent sa connaissance deux jours seulement après son couronnement. Et pour cause, Alizée Coucke a fait une apparition pour le moins remarquée sur la Toile où des photos d'elle presque entièrement nue ont été dévoilées (voir ici). Il s'agit de clichés tirés d'un shooting très sexy pour le magazine Lui. La jeune femme y prend la pose en petite culotte ou encore dans un micro short, le bras dans le plâtre et la poitrine toujours révélée.

A peine devenue Miss France que Maeva Coucke avait été amenée à réagir auprès du magazine Public. "Je ne porte pas de jugement sur ces photos. Ma soeur est grande ! Mais je n'aurais jamais eu l'audace de faire comme elle. Et heureusement, ça m'aurait éliminée du concours de Miss France !", avait-elle déclaré.

Les jumelles sont en effet apparemment très différentes et leurs rapports en ont visiblement fait les frais. Au mois de novembre 2020, Alizée laissait entendre qu'elle n'adressait plus la parole à sa soeur après avoir été interrogée sur leur relation. "Inexistante. (La fameuse question qui revient souvent). On se sent coupable lorsqu'on a des choses à se reprocher , ce n'est pas mon cas. Je priorise le bonheur et parfois, il faut simplement se protéger", écrivait-elle sur Instagram.

Depuis le mini scandale des photos dénudées, Alizée mène une carrière à succès dans le milieu de la mode. Elle a d'ailleurs défilé pour certains des plus grands couturiers et posé pour de grands magazines.