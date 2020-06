Maëva Coucke : Torride en robe transparente, son incroyable anniversaire à Paris

Un peu plus tard dans la journée, Maëva Coucke a convié ses amis et plusieurs autres miss France à une magnifique soirée sur Paris. À bord de la péniche Pastel, Maëva Coucke, Iris Mittenaere (Miss France 2016) et son chéri Diego, Clémence Botino (Miss France 2020), Camille Cerf (Miss France 2015) et Thylane Blondeau ont réalisé une croisière sur la Seine.

Complices, toutes les miss ont pris la pose devant les photographes. Puis est venu le moment tant attendu : le gâteau. Féérique, l'ancienne miss - qui a chuté à l'élection Miss Univers 2019 - a dégusté un merveilleux gâteau nacré serti de papillons en sucre. Enfin, Maëva a également découvert avec plaisir toutes les jolies surprises et cadeaux que lui avaient réservés ses amis. Une soirée tout simplement magique !