Maeva Ghennam "en crise d'hystérie" à l'aéroport : une vidéo dévoilée, elle craint le bad buzz

Une fois cette dispute terminée, c'est en larmes que la jeune femme est apparue sur son compte Snapchat. "Je vais péter les plombs, j'ai raté mon vol et il n'y a pas de vol avant demain. Je vais encore galérer avec toutes mes valises et tout. Ils ne m'ont même pas appelé au téléphone. D'habitude quand je suis en retard ils m'appellent au téléphone ou ils m'appellent à l'interphone et là, ils ne l'ont pas fait. Là, c'est trop tard, l'avion va partir. Je n'en peux plus. Je vous jure, j'en ai marre, j'ai l'impression que je ne vais jamais rentrer chez moi à Dubaï", a-t-elle lancé dans un premier temps. Elle a ensuite assuré que quand elle est arrivée en salle d'embarquement, l'avion n'avait pas encore décollé. Elle n'a donc pas compris la raison pour laquelle elle n'est pas montée. "Et là, il y a un vol pour Doha. C'est où Doha ? Je ne sais même pas où c'est", a-t-elle poursuivi.

Une fois remise de ses émotions, elle a pu échanger ses billets et a promis d'arriver à l'avance. En attendant, elle a passé la nuit chez son agent. "J'ai pété un plombs. Je me suis vraiment trop énervée avec eux. Je pleurais je criais. J'étais en crise d'hystérie à l'aéroport. J'espère que ça n'a pas été filmé. Pas envie de faire encore un bad buzz", a-t-elle conclu.