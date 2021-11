Maeva Ghennam : Fusillade au domicile de sa grand-mère, un détail important dévoilé

Grosse frayeur pour la grand-mère de Maeva Ghennam et ses proches dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 novembre. Le domicile de la vieille dame a été visé par des coups de feu, dans le quatorzième arrondissement de Marseille. Une histoire sur laquelle la candidate des Marseillais (W9) s'est exprimée pour la première fois, sur ses réseaux sociaux.

Actuellement au Mexique pour le tournage de la prochaine saison de la télé-réalité qui l'a fait connaître, Maeva Ghennam a pris le temps de se connecter à ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles de sa grand-mère. Fort heureusement, cette dernière "va très très bien". "Je suis debout depuis très tôt ce matin. Je n'ai pratiquement pas dormi. J'ai été très inquiète", a tout de même confié la brunette de 24 ans.

Une enquête a été ouverte auprès de la sûreté départementale afin de découvrir l'identité du responsable mais aussi son mobile et s'il y a un éventuel lien avec Maeva Ghennam. Mais, selon la candidate de télé-réalité qui a déjà été victime d'un braquage à l'arme blanche, cette histoire n'a rien à voir avec elle. "Elle habite dans une cité depuis plus de 20 ans. Elle a jamais voulu déménager. Vous connaissez Marseille. À Marseille, il se passe plein de choses. À Marseille, il y a de la violence et des règlements de compte. Ce n'était ni visé contre moi ni contre elle. C'est tombé sur ma grand-mère car elle habite dans une cité et qu'il s'y passe plein de choses donc pas d'inquiétude", a-t-elle assuré. Une déclaration qui sera confirmée, ou non, par les personnes chargées de l'affaire.

Rappelons que la porte du domicile de la grand-mère de Maeva Ghennam a été criblée de balle, onze au total. Fort heureusement, elle n'a pas été touchée.