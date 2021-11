Maeva Ghennam - Fusillade au domicile de sa grand-mère : 11 impacts de balles relevés, frayeur à Marseille

Il y a bientôt un an, Maeva Ghennam a quitté la France, et donc sa ville natale de Marseille, pour s'installer à Dubaï. La célèbre candidate de télé-réalité prenait cette décision après avoir été braquée par des malfaiteurs à l'arme blanche, expliquant ne plus se sentir en sécurité dans son pays. Depuis, la jolie brune de 24 ans semble vivre plus sereinement mais elle est malgré tout rattrapée par des histoires de violence. En effet, comme le révèlent nos confrères de RTL ce 16 novembre 2016, la grand-mère de Maeva Ghennam a été visée par des coups de feu dans la nuit de lundi à mardi.

La personne âgée vit à Marseille, dans le quatorzième arrondissement, et son logement a été la cible d'une fusillade. Pas moins de onze impacts de balles ont été relevés sur sa porte mais fort heureusement, elle n'a pas été touchée. C'est sa voisine, réveillée par les tirs, qui a appelé la police. Une enquête a été ouverte auprès de la sûreté départementale afin de découvrir l'identité du responsable mais aussi son mobile et s'il y a un éventuel lien avec Maeva Ghennam.

L'influenceuse n'a de son côté pas encore réagi à la nouvelle. Elle se trouve actuellement au Mexique, sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais en compagnie notamment de Paga, son ex Greg Yega, Benjamin Samat ou encore Océane El Himer.

Rappelons que si Maeva Ghennam a évité un drame dans sa vie privée, son agent Magali Berdah n'a pas eu cette chance. Tout récemment, la patronne de l'agence de communication Shauna Events a perdu sa belle-soeur et son beau-frère, assassinés dans un appart-hôtel du Sud de la France. C'est le voisin du couple qui a rapidement été interpellé et qui a été désigné meurtrier présumé dans cette affaire.