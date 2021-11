Greg Yega (Les Marseillais) "au bord du suicide" : une femme et un chantage en cause

Depuis sa rupture avec Mélanie Orl, Greg Yega n'hésite pas à faire la fête, voire un peu trop. Cela s'est retourné contre lui lors de sa dernière soirée en boîte de nuit. Le 4 novembre dernier, c'est très bouleversé que le Marseillais a pris la parole en story Instagram pour raconter sa mésaventure avec une jeune femme.

"Il faut que je vous parle parce que moi ça ne va pas du tout. J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment cette fille me reproche d'avoir été insistant envers elle. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors je vais vous expliquer quelque chose, je suis un garçon sensible, un garçon avec un coeur, un garçon qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie j'insiste pour faire quelque chose, pour commencer", s'est-il défendu.

Et pour lui de faire d'autres confidences inquiétantes en larmes : "Des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait je ne vais pas payer des gens, je n'ai strictement rien fait. Ce sont des accusations qui sont graves ! Je ne dors plus la nuit. On me fait du chantage, on me fait des fausses accusations. Mais on est où ? Les gens ne se rendent pas compte que j'en souffre. J'en souffre tellement que je ne dors plus. Ça fait plusieurs jours que je suis harcelé. C'est à dire que si je ne paye pas, on va sortir des fausses accusations sur moi. Je n'en peux plus, je suis à bout. Et je ne comprends pas pourquoi on me fait ça. Je reçois des appels dans tous les sens. Ce sont des coups de pression. Mais c'est inhumain de faire ça. J'étais au bord du suicide..."

L'ex de Maeva Ghennam s'est depuis mis en retrait des réseaux sociaux, ce qui n'a pas franchement rassuré sa communauté après de telles paroles. Mais dimanche 7 novembre, il a finalement donné de ses nouvelles. Sans révéler où en était l'affaire, le meilleur ami de Paga Neuron est apparu plus détendu. "J'avais besoin de prendre du recul. J'avais besoin de me reposer. On va continuer à avancer. On va continuer à vous faire kiffer les Bebew. Et je vais aussi continuer à kiffer ma vie... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort", a-t-il philosophé.