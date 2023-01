Maeva Ghennam : Son couple en crise, bientôt un retour de flamme avec Greg ? La candidate brise le silence

Maeva Ghennam n'est pas un coeur à prendre. La candidate emblématique des Marseillais (W9) est en couple avec un certain Boli. Après avoir découvert de nouvelles rumeurs à leur sujet, elle a pris la décision de faire de rares confidences sur leur histoire d'amour sur Snapchat, le 26 janvier 2023.

Selon certains blogueurs, rien n'irait plus entre Maeva Ghennam et Boli. Il se dit qu'entre eux c'est terminé et que la belle brune de 25 ans songe à retourner vers son ancien compagnon Greg. Des rumeurs auxquelles elle a fait le choix de répondre. "Je sais que vous êtes très curieux concernant ma vie amoureuse. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai été en couple, je ne me suis jamais affichée avec un mec, parce que je n'aime pas ça. Pour moi, le jour où j'affiche un garçon, c'est que ce sera le bon. Maintenant, vous le savez aussi, je suis en couple, je suis amoureuse. (...) Très souvent on fait des articles sur ma vie amoureuse. A 90% c'est faux. Là tout ce qu'il se dit, c'est complètement faux", a-t-elle confié dans un premier temps.

Maeva Ghennam n'exclut pas le fait de dévoiler un jour l'identité de son cher et tendre sur les réseaux sociaux un jour. Mais pour l'heure, il n'en est pas question, car ni lui ni elle n'est prêt à franchir ce cap. "Je ne veux pas être la bouffonne qui affiche son mec alors que ça se termine après. (...) En ce moment c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis très amoureuse, mais on traverse une période compliquée", a poursuivi celle qui s'est improvisée coiffeuse. Malgré tout, si elle a parlé de son couple hier, c'est qu'elle sent que Boli pourrait bien être l'homme de sa vie.

Maeva Ghennam le sait, elle est "très très compliquée" quand il s'agit d'amour. Et, pour qu'elle s'engage à 100%, elle doit avoir une entière confiance en sa moitié. Reste à savoir si Boli sera l'heureux élu. Seul le temps le dira. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne retournera pas dans les bras de Greg comme cela a été annoncé sur les réseaux sociaux.