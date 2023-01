"J'ai fait n'importe quoi" : Maëva Ghennam se coupe les cheveux toute seule, le résultat est "moche"

Très préoccupée par son physique, Maeva Ghennam prend toujours soin de son apparence, aussi bien au niveau vestimentaire qu'au niveau de son corps. Depuis quelques années, elle a également les cheveux particulièrement longs. Une chevelure remarquable dont elle est très fière et qu'elle soigne au quotidien. Mais ce mercredi 25 janvier 2023, la star de télé-réalité aux multiples bad-buzz a fait une expérience capillaire qui a tourné au cauchemar...

À peine réveillée, la jolie brune a tenu à partager sa "morning routine" avec sa communauté. Aussi, elle s'est emparée de son téléphone et a filmé quelques vidéos pour son compte Snapchat. Face à la caméra, vêtue d'un simple peignoir blanc, Maeva Ghennam a donc entrepris de se nettoyer le visage, puis de se brosser les cheveux. C'est à ce moment que lui est venue une idée farfelue. Insatisfaite de sa frange rideau et des fourches qui apparaissent à ses extrémités, la jeune femme a décidé d'y remédier elle-même... "Là en bas, c'est plein de fourches. Vous vous souvenez que j'avais fait mes mèches blondes et donc ça c'est le blond d'avant et ça me fait plein de fourches. Donc je sens que je vais regretter, mais je vais essayer de les couper", a-t-elle expliqué à ses abonnés tout en préparant sa chevelure.

J'ai fait n'importe quoi !

Malheureusement, la jeune femme a très vite déchanté. Après avoir un peu trop coupé ses deux mèches, elle s'est rendue compte que le résultat était très médiocre... "Oh nan j'ai fait n'importe quoi !", a-t-elle déploré en constatant que sa mèche était maintenant beaucoup trop courte. En tentant de rattraper sa bêtise, elle a ensuite empiré la situation. Face à son miroir, l'influenceuse était dépitée. "Oh ça fait trop moche ! Oh non... J'ai fait n'importe quoi, c'est horrible ! Bon j'y touche plus, j'irais chez le coiffeur, il me la dégradera. Je suis trop dégoutée... Moi j'aime bien avoir une frange bien longue, c'est trop beau...", a-t-elle ensuite expliqué.

Rien d'alarmant donc puisque le coiffeur pourra probablement régler ce problème en quelques coups de ciseaux. Reste que la belle Maëva Ghennam y réfléchira désormais à deux fois avant de se la jouer coiffeuse...