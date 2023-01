Maeva Ghennam : Incendie chez elle, crise d'hystérie, bad buzz... la candidate fait scandale

L'année 2022 a été mouvementée pour Maeva Ghennam et pas seulement parce qu'elle a participé à plusieurs tournages d'émissions de télé-réalité. La candidate emblématique des Marseillais (W9) a connu de nombreux coups durs qu'elle a partagés sur ses réseaux sociaux.

Professionnellement, la brunette de 25 ans a été bien occupée. Elle a participé à la nouvelle émission de télé-réalité Les Cinquante et s'est hissée jusqu'en finale. C'est ensuite dans Les Marseillais VS Le Reste du monde VS Les Motivés que les téléspectateurs l'ont retrouvée, toujours sur W9. Et sur 6Play, ils ont pu découvrir la saison 3 de son émission Dressing VIP By Maeva. Une édition à laquelle ont notamment participé Le couple Jessica Errero/Fanny Salvat, Mélanie ORL, Vivian Grimigni ou encore Emilie Nef Naf.

Mais sa vie personnelle a aussi été bien remplie pour le meilleur (comme l'achat de sa nouvelle maison immense à Dubaï), mais aussi pour le pire. Elle a en effet vécu plusieurs épreuves tout au long de l'année. En mai dernier par exemple, l'un de ses yeux a "triplé de volume". "Je ressemble à un ogre tellement je fais peur. J'ai peur, je vais aux urgences, je ne sais pas si c'est une conjonctivite ou un nerf qui a pété parce que je me suis énervée", confiait-elle sur Instagram avant de se rendre à l'hôpital. Sur place, l'ancienne compagne de Greg a été perfusée. "Je souffre, mon oeil brûle comme si j'avais du feu dedans, il ne s'ouvre plus, il pique, c'est atroce. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie", avait-elle poursuivi. Après avoir été examinée, elle a appris qu'il s'agissait d'une grosse allergie. On lui avait alors prescrit des gouttes de Lidocaïne. Elle était également sous cortisone, des médicaments qui n'ont pas fait effet tout de suite. "L'allergie est descendue jusqu'à ma joue. Je ressemble à Shrek, mon oeil s'ouvre à peine", avait-elle précisé le lendemain. Un mal qui est heureusement passé depuis.

Au coeur de polémiques

Elle a notamment été accusée d'être la maîtresse du rappeur Maes. "Je tombe du 48ème étage ce soir. Apprendre via les réseaux sociaux que l'homme avec qui tu partages ta vie depuis bientôt 5 ans, avec qui tu as fondé une famille, des projets, un foyer, une vie entière, te trompe avec le même genre de fille qu'il ne voulait pas que tu sois...", avait réagi la femme de l'artiste. Mais très vite, les principaux intéressés avaient tout nié en bloc. Une vidéo d'elle en "crise d'hystérie" à l'aéroport, car elle avait loupé son vol, avait aussi agité la Toile.

Si elle a de nombreux fans qui se plaisent à suivre ses aventures sur les réseaux sociaux, Maeva a également de nombreux détracteurs. Et certains vont loin, très loin pour lui nuire. Le 5 novembre dernier, alors qu'elle était au restaurant avec sa maman, des individus sont entrés par effraction sur sa propriété située à Marseille avant de mettre le feu chez elle. "Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont lancé des bâtons, ils sont rentrés chez moi ! Je suis en train de péter les plombs. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. On est rentré dans mon jardin. Je suis en train de serrer ! Heureusement aujourd'hui, j'avais deux gardes du corps. Il n'est rien arrivé à moi et ma mère. Mais c'est très grave d'avoir mis le feu chez moi ", avait-elle expliqué sur Instagram. La jeune femme, qui a de multiple caméras chez elle, a ensuite expliqué que tout avait été filmé et qu'elle ne comptait pas en rester là.

Espérons pour elle que 2023 sera plus calme.