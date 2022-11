Fanny Salvat "vend" son corps sur MYM : Jessica Errero enrage et refuse son "argent sale"

Fanny Salvat était d'humeur taquine début novembre. La candidate qui a récemment fait son retour à la télévision dans Les Cinquante (W9) a souhaité piéger sa compagne Jessica Errero. Une blague filmée et dévoilée sur TikTok, le 8 novembre 2022.

C'est en 2016 que Fanny Salvat a été révélée au grand public dans Les Marseillais South Africa. Un an plus tard, c'est Jessica Errero qui faisait le show dans l'émission de télé-réalité, tournée en Amérique du sud. A l'époque, elles ne le savaient pas, mais leur destin allait finir par être lié. Il y a deux ans, les jeunes femmes se sont en effet mises en couple. C'est la brunette qui a fait le premier pas en envoyant un message privé sur Instagram à son actuelle compagne. Elle a été séduite par sa simplicité et Fanny Salvat par sa beauté et sa "tchatche" comme elles l'ont confié en septembre dernier, à Purepeople.

Même si les deux femmes avaient envie de crier leur bonheur au monde entier, elles ont préféré garder secret leur couple afin de se préserver et avoir "une relation sereine et saine, sans prise de tête, sans complications". Ce n'est que lors du tournage de la nouvelle télé-réalité de W9 Les Cinquante qu'elles ont officialisé leur divine idylle. Même si elles tiennent à rester discrètes depuis, Jessica Errero et Fanny Salvat partagent quelques moments de leur quotidien. Le 8 novembre dernier, la belle blonde a d'ailleurs posté une publication qui n'est pas passée inaperçue.

De l'argent sale, non merci !

Sur le compte TikTok de Fanny Salvat, les internautes ont pu découvrir une vidéo des deux femmes en voiture. "Mon bébé vient on va faire du shopping et je t'achète tout ce que tu veux. Je suis blindée. Je viens d'avoir une grosse somme d'argent", a lancé l'ex-candidate de La Villa des coeurs brisés dans un premier temps. Surprise, Jessica Errero lui a demandé comment elle avait fait pour empocher une grosse somme d'argent. "Je me suis mise sur MYM [une plate-forme sur laquelle des personnalités propose du contenu exclusif payant, des photos très sexy le plus souvent, NDLR]. Tous les influenceurs le font. Je ne vois pas le problème, on a plein de sous", a répondu sa compagne

Indignée, Jessica Errero a vite fait part de son mécontentement. "N'importe quoi, tu n'as pas MYM. Je m'en fous des sous. Tu ne vas pas te vendre", a-t-elle répliqué. Afin de tenter de la calmer, Fanny Salvat lui a confié qu'elle vendait uniquement des photos de ses pieds. "Pieds ou pas il n'y a pas. Tu es folle. De l'argent sale, non merci !", a-t-elle conclu avant d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'une boutade.