Jessica Errero en couple avec Fanny : qui a fait le 1er pas, rencontre avec la belle-famille... elles racontent (EXCLU)

L'une a été révélée dans Les Marseillais South Africa, l'autre l'année suivante dans Les Marseillais South America. Et après avoir chacune connu des histoires d'amour de leur côté, Fanny Salvat et Jessica Errero se sont rendues compte qu'elle n'avait pas que cette émission en commun. Les deux candidates des Cinquante (W9) se sont donc mises en couple et cela fait deux ans que ça dure. Mais elles n'ont officialisé leur relation que dans le nouveau jeu de la chaîne de la TNT, le public ne savait ainsi rien de leur belle idylle. Interrogées par Purepeople, elles ont donc accepté de répondre à quelques questions sur le sujet.

A l'occasion de notre format "10 secondes pour", Fanny Salvat a révélé que c'est Jessica Errero qui a fait le premier pas en lui écrivant un message sur Instagram. "Je sortais d'une relation où j'avais un peu souffert et je me suis dit : "A qui je peux envoyer un petit message sur Insta ?'", a plaisanté la belle brune. Elle a ensuite confié que c'est la simplicité de sa compagne qu'elle a aimé. "Moi c'est sa beauté et le fait qu'elle a beaucoup la tchatche", a de son côté déclaré Fanny.

Les deux femmes ont ensuite expliqué qu'elles ont préféré ne pas parler de leur couple auparavant afin de se préserver et avoir "une relation sereine et saine, sans prise de tête, sans complications". Elles étaient donc dans leur bulle et ont eu le temps de vivre leur relation à 100%. Les bons comme les mauvais moments car, comme tout le monde, il leur arrive d'être agacée par un trait de caractère de l'autre. "Elle est bordélique, elle parle trop et elle a ses moments de folie. Quinze minutes toujours à 1h du matin, quand je suis bien fatiguée généralement. Et elle râle tout le temps", a lâché Fanny Salvat. "Chez elle c'est sa susceptibilité. Je n'ai pas le droit de lui dire un truc sans qu'elle le prenne mal. Elle fait la gueule tout le temps, c'est chiant. Elle dort tout le temps et elle bouffe tout le temps, je n'en peux plus", a poursuivi Jessica Errero.

Les deux candidates nous ont ensuite dévoilé laquelle était la plus jalouse, comment leur famille ont réagi à leur couple (SPOILER : bien) et ont passé un message à ceux qui n'osent pas assumer leur sexualité. Direction le diaporama pour découvrir la vidéo.