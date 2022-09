Jessica Errero (Les Cinquante) fait son coming out : sa relation avec Fanny Salvat enfin officialisée

Les Cinquante, nouvelle émission de W9, était très attendue par les fans de télé-réalité. Dans ce plus grand jeu jamais organisé, cinquante candidats emblématiques s'affrontent au cours d'épreuves afin de ne pas être éliminés et de faire remporter de l'argent à l'un de leurs followers. Ce programme marque le grand retour d'Amélie Neten, Nadège Lacroix, mais aussi Jessica Errero. Et cette dernière n'est pas venue seule.

En 2017, Jessica Errero a participé aux Marseillais South America, une aventure lors de laquelle elle s'est mise en couple avec Kevin Guedj. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré et c'est finalement dans les bras de Valentin Léonard (qu'elle a trompé avec l'actuel mari de Carla Moreau) qu'elle a terminé. Elle a également vécu une romance avec Anthony Matéo et par la suite, elle ne s'est plus exprimée sur sa vie amoureuse.

Mais depuis près de deux ans, des rumeurs selon lesquelles la belle brune est amoureuse d'une candidate de télé-réalité courent sur la Toile. A plusieurs reprises, des blogueurs ont en effet assuré que Jessica Errero formait un couple avec Fanny Salvat, révélée dans Les Marseillais South Africa en 2016. Mais jamais les deux femmes ne s'étaient exprimées sur le sujet. Il a fallu attendre la diffusion du premier épisode des Cinquante, le 5 septembre, pour que leur relation soit officialisée. "Je fais mon grand retour après beaucoup d'années où je n'étais pas venue sur une nouvelle aventure. Je suis compétitrice, j'adore les stratégies. Donc je vais tout faire pour arriver jusqu'au bout. En plus de ça, c'est la première fois qu'on va faire une aventure Fanny et moi en couple. Je pense qu'on va sortir totalement de notre zone de confort", a confié la candidate. Un bonheur pour les personnes qui les suivent.

Si les deux femmes sont toujours adeptes du "pour vivre heureux, vivons cachées", Fanny s'est laissée aller à quelques confidences. A l'occasion d'un questions/réponses, on lui a demandé depuis combien de temps elle était en couple. La belle blonde a donc dévoilé un tatouage représentant une date, le 11 juin 2020. "Flemme les mecs. Quand on goûte au caviar, on ne retourne pas aux oeufs de lump. [...) J'assume qui je suis désormais, j'ai appris à comprendre que mon bonheur était le mien, ceux qui veulent y participer sont les bienvenus, les autres : DEHORS !", a-t-elle aussi confié.