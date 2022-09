Jessica Errero et Fanny (Les Cinquante) : Leur couple, mariage, bébé... elles se confient (EXCLU)

Elles signent leur grand retour dans une émission de télé-réalité. Jessica Errero (révélée en 2017 dans Les Marseillais South America) et Fanny Salvat (en 2016 dans Les Marseillais South Africa) sont candidates dans le nouveau jeu de W9 baptisé Les Cinquante. Pour l'occasion, Purepeople a pu les rencontrer afin de revenir sur leur aventure mais aussi, évoquer leur couple.

Cela faisait un long moment qu'on vous n'êtes pas apparues à la télévision. Qu'avez-vous fait entre-temps ?

Fanny : J'ai ouvert mes centres de beauté et de bronzage. A l'heure actuelle, j'ai deux instituts et un centre de formation.

Jessica : J'ai réalisé mon court-métrage et j'ai tourné dedans. Je suis en train de le présenter à pas mal de festivals, de plateformes. Et j'essaie d'avoir une production. On va voir ce que ça va donner.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ?

Fanny : Le jeu tout d'abord.

Jessica : C'était une nouvelle émission et qui plus est, un jeu avec des stratégies et c'est ce qu'on aime. On a hésité au début par rapport à notre couple ou nos projets professionnels mais on s'est dit qu'on avait qu'une

seule vie. On ne regrette pas du tout d'y avoir participé. C'est ma meilleure aventure.

Fanny : Effectivement, c'était une très belle aventure, le concept est unique.

Y a-t-il des candidats que vous redoutiez de revoir ?

Fanny : Non, il n'y a personne que je redoutais de voir.

Jessica : Redouter quelqu'un, cela veut dire que l'on a peur de la personne. Et moi je n'ai peur de personne.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure ?

Fanny : Pour moi, ça a été de vivre en communauté. Pendant trois ans j'ai arrêté la télé-réalité donc je n'étais plus habituée. Et avec Jessica, ça fait deux ans qu'on est ensemble et c'est vrai que durant cette période, on s'est mise un peu dans notre bulle. Donc avoir énormément de personnes autour de moi pendant le tournage c'était compliqué.

Jessica : Ce qui a été compliqué pour moi, c'était juste que je me perdais dans mes stratégies. J'essayais tellement d'en faire que parfois, j'en oubliais.

Vous avez officialisé votre couple dans l'émission. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

Jessica : On n'a pas parlé de notre histoire avant tout simplement parce qu'on voulait préserver notre couple. On était tellement bien qu'on ne voulait pas que des choses, comme le jugement de personnes sur les réseaux sociaux, interfèrent dans notre histoire. Mais on n'a pas décidé de faire l'émission pour officialiser notre couple. Nous sommes vraiment venues pour le jeu. On s'est dit que cela faisait deux ans qu'on était ensemble et que nous étions assez sereines dans notre vie de couple pour y aller.

Fanny : On ne se cachait, pas, on ne se montrait juste pas. C'est différent. On a vécu notre histoire comme tout le monde vit la sienne en temps normal. Certes on a fait de la télé-réalité, on a partagé notre vie privée auparavant, mais là on a décidé de se préserver et d'éviter les jugements ou les critiques des autres. Les gens peuvent être durs sur les réseaux sociaux donc on s'est dit que pour une fois, on allait profiter à deux. Et ça a marché puisque ça fait de deux ans qu'on est ensemble.

Jessica : Notre histoire d'amour n'est pas née devant les caméras comme cela a pu être le cas auparavant avec Valentin [Léonard, NDLR] ou avec son ex Fanny. Donc on ne voyait pas trop l'intérêt de le montrer aussi.

On sait que les émissions en couple, d'autant plus quand il y a de la compétition peuvent-être compliquées. Comment l'avez-vous vécu ?

Fanny : Ca a été compliqué ca, si Jessica se perdait elle-même dans ses alliances, moi j'avais encore plus de mal à suivre.

Jessica : On jouait pour nous et on voulait aussi le bien de l'autre. Il n'y a pas eu de tensions pour savoir qui était la plus forte ou autre.

Fanny : On n'était pas en compétition toutes les deux, on se portait le plus loin possible. Et si l'une de nous était éliminée, l'autre allait se battre pour aller encore plus loin pour nous deux.

Fanny, vous avez retrouvé votre ex Vivian dans l'émission. Comment ça s'est passé ?

Fanny : C'est une personne qui aime bien piquer tout le monde, ex ou pas. Cela fait des années que j'ai eu une relation avec lui et il n'a pas changé. Il nous a piqué un peu, mais c'était gentil.

Jessica : Ce n'est pas une personne méchante, c'est son personnage.

Fanny : Il a un caractère très spécifique mais il n'est pas vraiment méchant oui. On arrivait à en rire.

Avez-vous des projets à deux, comme des envies de maternité ?

Jessica : Ce sont plus les projets professionnels qui priment.

Fanny : On en parle mais on a énormément de projets. On a le temps, on est jeunes. Professionnellement parlant, on doit encore gravir beaucoup d'échelons. On veut voyager aussi, donc on se laisse le temps.

Jessica : Effectivement j'ai envie d'avancer dans le monde du cinéma mais en France, ce milieu est un peu compliqué, surtout quand on a fait de la télé. Donc j'ai prévu de partir deux mois à Los Angeles pour voir ce que je peux faire là-bas. Je vais aussi créer une chaîne YouTube sur les voyages avec une personne rencontrée dans Les Cinquante. Donc un bébé... Déjà que j'ai du mal à me gérer moi.

Fanny : Moi aussi j'ai du mal à la gérer (rires).

Et de mariage ?

Jessica : Fanny adore les mariages. Moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de se marier pour prouver l'amour que l'on se porte.

Fanny : Pour moi, un mariage c'est bien. C'est un engagement. Et tu paies moins d'impôts... j'essaie de négocier comme je peux.

Jessica : Je pense qu'un jour, elle réussira à me convaincre.

Vivez-vous sous le même toit ?

Fanny : Oui on vit ensemble. On ne s'est pas quittées depuis qu'on s'est rencontrées. On a très vite emménagé toutes les deux.

