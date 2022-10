Maëva Ghennam, maîtresse d'un célèbre rappeur ? Elle sort du silence et apporte une preuve embarrassante

C'est une rumeur qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Dans la journée de mercredi 19 octobre, le compte Instagram de Shayaratv a dévoilé des audios à travers lesquels le rappeur Maes se vante d'avoir eu une aventure avec Maëva Ghennam. Après quoi, sa femme a réagi sur Snapchat, condamnant le comportant du père de ses enfants. "Je tombe du 48ème étage ce soir. Apprendre via les réseaux sociaux que l'homme avec qui tu partages ta vie depuis bientôt 5 ans, avec qui tu as fondé une famille, des projets, un foyer, une vie entière, te trompe avec le même genre de fille qu'il ne voulait pas que tu sois...", a-t-elle écrit. Et pour elle d'adresser un mot à la star des Marseillais : "Maëva, sache que je ne t'en veux pas. Tu es juste un dommage collatéral de ce qui devait arriver à un moment ou à un autre. Juste le fait que tu savais très bien qu'il était marié et papa, c'est dégueulasse venant d'une femme. Mais bon, tout le monde n'a pas des principes et des valeurs, c'est bien dommage."

Pointée du doigt et vivement critiquée sur la Toile, Maëva Ghennam n'a pas tardé à briser le silence. Et la pulpeuse brune de 25 ans a formellement démenti un quelconque rapprochement avec Maes bien qu'elle ait passé une soirée avec lui. "Je n'ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c'est faux. Je suis rentrée seule, y'avait Akram et Niska et mes amies", a-t-elle assuré lors d'une conversation avec son agent Magali Berdah, dévoilée par Vaarruecos.

Un peu plus tard, elle s'est saisie de son compte Snapchat pour apporter une preuve à ses dires. Il s'agit de son dernier échange avec Maes, où elle l'accuse de mentir (voir notre diaporama). "Non mais toi à quoi tu joues à mentir et à me salir comme ça. Oui on était en after ensemble, mais on n'a pas couché ensemble", lui lance-t-elle. Et pour le rappeur d'admettre avoir déformé la vérité : "Je me suis vanté d'un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande. Je suis le premier qui ne voulait pas que ce vocal fuite, j'ai femme et enfant". Maëva Ghennam a ensuite conclu : "A la place de mentir, fallait réfléchir aux conséquences. Rassure ta femme qu'il n'y a rien eu à part un after où il y avait plein de gens avec nous."

De son côté, Maes ne s'est toujours pas publiquement exprimé sur l'affaire.