Maëva Ghennam : Une femme affirme qu'elle est la maîtresse de son célèbre mari, vives réactions

La nouvelle a fait le tour de la Toile et des réseaux sociaux en seulement quelques minutes. Si cette fois-ci, Maëva Ghennam se retrouve dans les top topics de Twitter, cela n'a rien à voir avec l'une de ses victoires, défaites, placements de produits douteux ou clashs dans les show télé. Non ! Maëva Ghennam est cette fois-ci pointée du doigt pour avoir entretenu une relation avec le rappeur Maes. Jusque-là rien de choquant jusqu'à ce que la femme de l'artiste prenne la parole sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram de Shayaratv a dévoilé les messages que l'épouse du rappeur Maes a publiés sur Snapchat (voir diaporama.) Et cette dernière est cash : le père de ses enfants l'a trompée avec Maëva Ghennam. Des extraits audios du rappeur le prouvent. "Je tombe du 48ème étage ce soir. Apprendre via les réseaux sociaux que l'homme avec qui tu partages ta vie depuis bientôt 5 ans, avec qui tu as fondé une famille, des projets, un foyer, une vie entière, te trompe avec le même genre de fille qu'il ne voulait pas que tu sois, qu'il était un gros raciste envers une communauté qui l'a poussé vers le haut, qu'il a tourné le dos à ses enfants pour quelques sommes à 3 chiffres", écrit son épouse.

Elle poursuit en affirmant que Maes l'a prise "pour une bouffonne" : "Le mec qu'il prétendait être n'était pas du tout qui il était réellement, c'était juste un masque. Prendre toute ma famille pour des cons ainsi que tes propres enfants, à les faire tourner en rond pour les voir, leur offrir un cadeau... T'es pas à plaindre pourtant, t'es une pince seulement avec les gens de ton entourage." Après s'en être pris à celui qui partageait sa vie, la femme de Maes s'est directement adressée à Maëva, non sans pitié de sa part : "Maëva, sache que je ne t'en veux pas. Tu es juste un dommage collatéral de ce qui devait arriver à un moment ou à un autre. Juste le fait que tu savais très bien qu'il était marié et papa, c'est dégueulasse venant d'une femme. Mais bon, tout le monde n'a pas des principes et des valeurs, c'est bien dommage."

Les internautes se sont chargés de leur faire connaître le fond de leurs pensées : "Sacrifier son mariage et ses enfants pour coucher avec Maëva Ghennam, uniquement pour bomber le torse devant les autres, je peux vomir vraiment, Maes quel crasseux !", "Ta femme te donne trois enfants mais tu trouves rien de mieux que d'aller la tromper avec Maëva Ghennam." Pour l'heure, les deux principaux intéressés n'ont pas réagi.