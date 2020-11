Maeva Ghennam accusée de mettre ses fans en danger : une ex-Miss dénonce

Maeva Ghennam est décidément au coeur de toutes les discussions en ce moment. Depuis le jeudi 12 novembre, la candidate emblématique des Marseillais (W9) fait parler d'elle pour l'agression à l'arme blanche dont elle a été victime. Mais pas que !

Après avoir gardé le silence à la suite de son agression, la jeune femme de 23 ans a repris la parole sur Snapchat pour dévoiler en détail ce qu'elle avait vécu. Elle a également repris ses placements de produits. Et l'un d'eux n'est pas passé auprès d'une ancienne prétendante au titre de Miss France. Régulièrement, Maeva Ghennam fait la promotion d'un "thé pour faire caca" qui lui aurait fait perdre de nombreux kilos. "Thé pour faire caca qui fait maigrir et perdre 7 kilos en une semaine", avait-elle écrit. Des stories qui ont fendu le coeur de Kelly Bochenko.

Miss Paris 2009, qui a participé à l'élection de Miss France 2010, n'a jamais caché qu'elle avait eu des troubles alimentaires. Elle a donc bondi en découvrant les images de Maeva et a tenu à alerter ses abonnés sur le sujet en story Instagram, le 14 novembre. "Des millions de jeunes filles vous suivent et vous idolâtrent. Je comprends votre business mais s'il vous plaît, et là je m'adresse à tous ces jeunes gens qui sortent des émission du type Les Marseillais, pas juste cette jeune femme que je ne connais pas : attention à ce que vous montrez, ce que vous présentez, les marques avec lesquelles vous êtes en collaboration. Notamment ce genre de procédé, le thé pour aller aux toilettes et maigrir. Ca me fait frissonner et me rappelle de bien mauvais souvenirs... Il y a des filles, des femmes aussi, naïves et mal dans leur peau qui vont faire ce que vous recommandez alors que c'est juste ultra dangereux d'avoir recours à de tels procédés", a tout d'abord écrit Kelly Bochenko.

Vous allez juste vous foutre la santé en l'air

La jeune femme de 34 ans ne s'est pas arrêtée là. Après avoir précisé que ça lui faisait mal au coeur de voir ce genre de placement de produits, elle a rappelé qu'elle était passée par "des troubles alimentaires très graves" car elle était mal dans sa peau, notamment à cause du milieu du mannequinat ou de Miss France. "Je dénonce aujourd'hui toutes ces personnes qui gravitent autour de ce milieu et qui conseillent aux filles pour être toujours plus maigres et plus minces, de se bourrer de laxatifs pour aller se vider le bide et les boyaux aux toilettes. Je suis passée par là ! (...) Vous allez juste vous foutre la santé en l'air et tout dérégler à l'intérieur", a-t-elle poursuivi. Le coeur lourd, elle a conclu en rappelant aux jeunes filles et aux femmes de faire attention à elles ou leurs enfants car "ces rêves là peuvent mener à des choses bien dangereuses" ou de "mauvaises rencontres". Elle en sait quelque chose puisqu'elle a notamment été victime d'un prédateur.