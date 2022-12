Maeva Ghennam aux anges : les premières images de son incroyable maison dévoilées

Jusqu'ici, Maeva Ghennam habitait encore en France. Malheureusement, suite à plusieurs problèmes d'harcèlement, de cambriolage et même d'incendie, la jolie brune a décidé de s'envoler pour Dubaï, là où de nombreuses autres stars de télé-réalité se sont déjà installées. Sur place, celle qui s'est fait connaître dans Les Marseillais vient tout juste de faire l'acquisition d'une immense villa. Plus heureuse et accomplie que jamais, la jeune femme n'hésite pas à partager son bonheur avec ses nombreux abonnés.

Le mercredi 30 novembre 2022, la belle s'est emparée de son compte Snapchat pour dévoiler les toutes premières images de sa maison. Pour l'heure, la grande bâtisse blanche est encore en travaux. Comme elle l'explique dans ses vidéos, Maeva Ghennam compte faire refaire l'intégralité de sa villa. "Pour le moment elle est encore en travaux. Je vais refaire absolument tout, même la façade ! Je vais tout refaire à neuf, le sol est pourri, les toilettes des invités ne sont pas belles. La cuisine est hyper grande par contre mais je vais la refaire aussi. Je vais refaire les escaliers également puisque je compte mettre des escaliers flottants", explique-t-elle avant de préciser que sa maison s'étend sur trois étages et qu'elle sera équipée d'un ascenseur. Dans sa chambre, la belle souhaite installer deux dressings : un pour ses sacs à main et ses chaussures et l'autre pour ses vêtements. "Mon lit sera en hauteur, ça va être magnifique. J'aurais aussi une salle de bain. Je vais faire une immense salle de bain, en hauteur aussi, avec des petites marches", a-t-elle précisé.

Je suis en train de faire la maison de mes rêves

Particulièrement émue, la jeune femme de 25 ans a également fait part de ses émotions. "Je vous jure, je suis trop émue et fière de moi. Je suis en train de faire la maison de mes rêves, là où je vais construire ma vie, là où mes enfants vont grandir. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai pleuré. Je m'y sens trop bien, j'ai hâte que les travaux soit terminés, il y a plein de bonnes ondes et la vue est trop belle !", a-t-elle conclu. En attendant la fin des travaux, la jolie brune écume les magasins de décoration avec ses amies.