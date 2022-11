Maeva Ghennam : Des hommes ont mis le feu chez elle, elle dévoile des vidéos de ses agresseurs à visage découvert

Trop c'est trop. Partie au restaurant avec sa maman le 5 novembre 2022, Maeva Ghennam a eu la peur de sa vie lorsqu'elle est rentrée dans sa maison située dans les alentours de Marseille. Choquée, la candidate de télé-réalité indique que des individus sont entrés par effraction sur sa propriété avant de mettre le feu chez elle. Sur Instagram, l'ex de Greg Yega raconte : "Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont lancé des bâtons, ils sont rentrés chez moi ! Je suis en train de péter les plombs. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. On est rentré dans mon jardin. Je suis en train de serrer ! Heureusement aujourd'hui, j'avais deux gardes du corps. Il n'est rien arrivé à moi et ma mère. Mais c'est très grave d'avoir mis le feu chez moi !".

Bouleversée, l'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde a même dévoilé les images filmées par les personnes ayant mis le feu mais aussi les vidéos des caméras de vidéosurveillance où les individus apparaissent à visage découvert. "Donc on met le feu chez moi on fait des vidéos, on m'insulte, on les fait tourner sur les réseaux alors que j'aurais pu mourir", écrit-elle en légende.

Furieuse, elle met en garde ses agresseurs et les prévient qu'ils ne s'en tireront pas si facilement. "Vous avez mis le feu chez moi et vous avez fait des vidéos que vous avez fait tourner. Vous êtes entrés dans mon jardin. Mais je vous explique, chez moi, c'est les Baumettes (célèbre prison de Marseille, ndlr) ! Il y a des lasers et des alarmes partout. De toutes les façons, il n'y a rien à voler. Mais vous êtes finis, parce qu'il y a la police. Vous allez voir", a déclaré la jeune femme, qui a récemment démenti les rumeurs concernant son idylle avec le rappeur Maes.

Pour rappel, la jeune femme avait fui le Sud pour s'installer à Dubaï il y a quelques années après avoir été braquée devant sa maison.