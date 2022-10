"On est cramé" : Maëva Ghennam et le rappeur Maes ont-ils tout manigancé ? Une autre conversation fuite

Depuis ce mercredi 19 octobre, Maëva Ghennam est au coeur d'une polémique ! La superstar des Marseillais, actuellement au casting des Cinquante sur W9, se retrouve en effet mêlée à une affaire d'adultère avec le rappeur Maes. Tous deux sont accusés d'avoir passé la nuit ensemble après une soirée alors que le jeune artiste est marié et a fondé une famille. Il y a eu la fuite d'audios compromettants où on l'entend évoquer son moment avec Maëva Ghennam et sa femme a d'ailleurs pris la parole sur Snapchat pour confier son choc.

Face à l'engouement que provoque l'affaire, Maëva Ghennam a choisi de se défendre. Et c'est à travers ses réseaux sociaux qu'elle a tenté de mettre un terme à la polémique en dévoilant la capture d'écran d'une conversation qu'elle aurait eue avec Maes. "Non mais toi à quoi tu joues à mentir et à me salir comme ça. Oui on était en after ensemble, mais on n'a pas couché ensemble", lit-on. Et pour le rappeur de répondre : "J'me suis vanté d'un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande. Je suis le premier qui ne voulais pas que ce vocal fuite, j'ai femme et enfant". Ce à quoi Maëva a conclu : "A la place de mentir, fallait réfléchir aux conséquences. Rassure ta femme qu'il n'y a rien eu à part un after où il y avait plein de gens avec nous."

Une preuve qui aurait dû mettre un point final à cette histoire - bien que Maes ne se soit quant à lui toujours pas exprimé publiquement - mais voilà qu'une autre conversation vient remettre le feu aux poudres. Celle-ci aurait eu lieu juste avant les messages dévoilés par Maëva et révèle que Maes a mis en place un stratagème pour cacher son infidélité. "Faut éteindre la polémique et vite ! Je suis dans une grande sauce là... (...) On est cramé", lui aurait-il envoyé. "Mais toi aussi, pourquoi tu racontes des trucs comme ça à tes potos, t'as serré ! (...) T'as déconné, je te dis la vérité !", lui a alors répondu Maëva Ghennam. Et pour Maes de lui lancer : "Vas y, casse pas les couilles, je t'appelle vite fait et je te dis ce qu'on va dire".