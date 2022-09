Les Cinquante : Un candidat coupé au montage à la dernière minute, explications

Lundi 5 septembre 2022, W9 a donné le coup d'envoi de sa nouvelle émission de télé-réalité Les Cinquante. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les 50 candidats qui composaient ce grand jeu... enfin presque. L'un d'eux a en effet été coupé au montage et a expliqué pour quelle raison.

Depuis le début de l'aventure, le public peut suivre les aventures d'Amélie Neten, Jessica Errero et sa compagne Fanny, Julien Bert ou encore Simon Castaldi et sa chère et tendre Adixia. Mais un visage manque à l'appel, il s'agit de Christophe Dicranian. Pourtant, l'époux de Liam Di Benedetto était bel et bien au côté de la femme qu'il aime lors du tournage qui se déroulait au château de Bertichères (à Chaumont-en-Vexin, dans l'Oise). Mais il a été coupé au montage à cause de son passé judiciaire comme il l'a confié a nos confrères de TV Mag.

Rappelons que le restaurateur de 41 ans a eu une condamnation à huit ans de prison en 2007 pour trafic de stupéfiants. Il a été libéré en 2011 et a de nouveau eu affaire à la justice en septembre 2016. Un passé qu'il assume. "J'ai eu une première condamnation durant l'adolescence pour un délit mineur. (...) J'ai eu plusieurs condamnations et j'ai été entendu à plusieurs reprises par les services de police ces dernières années. En 2007, j'ai été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants", a-t-il confié. Mais la production n'aurait pas vérifié son casier judiciaire avant de l'embaucher. C'est lorsque sa participation a été annoncée début juillet qu'elle a appris ses déboires avec les commentaires du public sur les réseaux sociaux. Et ce n'est que la semaine passée qu'elle a annoncé à Christophe Dicranian qu'il n'apparaîtrait pas dans le programme. "J'ai été averti vendredi dernier que j'allais être coupé au montage à cause de mon casier judiciaire", a-t-il précisé. Et de regretter de ne pas avoir pu montrer qui il était dans Les Cinquante, car il n'est pas une personne mauvaise.

"Ce n'est pas tant le CV qui compte dans cette histoire, c'est davantage le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Si Liam et moi avions eu un million d'abonnés chacun, je suis persuadé que nous n'aurions pas été coupés au montage. On ne devrait pas définir quelqu'un en fonction de cela. Peu importe le casier judiciaire, j'étais loin d'être le seul dans ce casting à ne pas avoir un casier vierge", s'est-il indigné en conclusion. Contactés par TV Mag le 7 septembre, W9 et Banijay n'ont pas encore répondu.