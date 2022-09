Simon Castaldi : Nouvel écart avec Adixia après l'avoir trompée, la candidate explose !

Lundi 5 septembre 2022, W9 a donné le coup d'envoi de sa nouvelle émission de télé-réalité Les Cinquante. Un grand jeu qui a réuni pas moins de 50 candidats emblématiques. Sans surprise, les histoires d'amour seront au rendez-vous comme le public a pu le voir dans le pré-générique, mais les disputes aussi. On a pu le voir lors de l'épisode de ce mardi 6 septembre.

Tout d'abord, Maeva Ghennam et Cynthia ont reproché à Ambre de ne pas avoir voté pour sauver une personne de la famille des Marseillais à la suite du jeu, alors que lors de la précédente aventure qui se déroulait au Mexique elle avait été accueillie les bras grands ouverts. Milla Jasmine a quant à elle réglé ses comptes avec Mélanight avant de partir du château. Mais le moment qui a sans doute le plus choqué le public a été offert par Simon Castaldi. Une fois les candidats éliminés partis, les participants toujours en course ont eu le droit à un dîner dans le jardin. Et Julien Bert n'a pas caché qu'il ne savait plus trop où donner de la tête tant il y avait de belles femmes dans l'aventure. Le fils de Benjamin Castaldi l'a soutenu et a alors lancé : "Ici célibataire je pense que je pourrais faire des dingueries."

Très vite, Julien Bert a donc appelé Adixia, la compagne du jeune homme, pour lui raconter ce qu'il venait de se passer. Il était pourtant bien conscient que cela allait mettre le feu aux poudres, d'autant plus que Simon Castaldi l'avait trompée deux mois plus tôt. Cela n'a pas loupé. "Va faire des dingueries tout seul. Il me saoule. La vie de ma mère ne me parle même pas. Soit célibataire et va faire tes dingueries. Ta g**le", s'est-elle indignée alors que le jeune homme tentait de se justifier. Et en salle d'interview, elle a confié : "S'il a vraiment dit ça, c'est un manque de respect. Il doit faire profil bas comme il m'a trompée. Qu'il se concentre sur le jeu au lieu de penser aux filles du château parce que notre couple ne tient qu'à un fil et il le sait très bien. Une connerie et je disparais de sa vie." Reste à savoir si l'ambiance sera la même après leur nuit de sommeil. Fort heureusement, Virginie a été éliminée de l'aventure un peu plus tôt.

Rappelons que lors du tournage du Reste du monde : romance à Ibiza, Simon Castaldi a trompé Adixia avec Virginie. Quand l'ex-candidate des Ch'tis est arrivée, une grosse dispute avait donc éclaté et elle avait assuré qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Mais l'amour a été plus fort puisqu'elle s'est finalement remise en couple avec lui.