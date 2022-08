Adixia trompée par Simon Castaldi et dépitée : il l'a confond avec sa rivale Virginie Conte !

L'affaire fait beaucoup parler depuis le lancement de l'émission de télé-réalité Le Reste du Monde : romance à Ibiza. Il s'agit de celle concernant Simon Castaldi et son infidélité envers Adixia. Alors qu'ils forment un couple depuis un peu plus d'un an, le fils de Benjamin Castaldi n'a pas résisté au charme de Virginie Conte lors du tournage au mois de juillet. L'arrivée d'Adixia dans l'aventure eu alors l'effet d'une tornade. Aussitôt mise au courant des agissements de son compagnon, la Djette de 30 ans a décidé de le quitter. Mais, lors des derniers épisodes, il est clair que les tensions se sont apaisées. Simon Castaldi a toutefois bien failli tout faire capoter avec une nouvelle erreur de jugement !

En effet, dans l'épisode inédit diffusé vendredi 26 août, le jeune homme s'est soumis à un jeu dangereux. Les yeux bandés, il lui fallait toucher les pieds de toutes les filles de la villa et reconnaître ceux d'Adixia. En plus de les avoir qualifié de "gros", Simon n'a pas réussi son défi. Pire encore, de toutes les candidates, il a confondu les pieds de sa chère et tendre avec ceux de sa rivale Virginie ! "Ah, c'est bon, j'ai. Pour moi, le quatrième pied est celui d'Adixia, c'est sûr, c'est sûr", a-t-il lâché avec confiance avant de se rendre compte de sa bourde. La situation a beaucoup fait rire autour de lui, à l'exception naturellement de la belle belge. "Ça m'énerve. Je n'avais pas envie qu'il croit que les pieds de Virginie sont mes pieds en fait. Je suis hyper vexée. Je le prend grave mal", a lâché Adixia.

Même Virginie était forcée de reconnaître que celui qu'elle a embrassé n'avait pas été très malin. "Simon, il n'en loupe pas une, il est à côté de la plaque. Comment il peut confondre le pied d'Adixia qu'il tripote depuis un an avec le mien ? Je me mets à la place d'Adixia, je n'aurais pas du tout aimé qu'il choisisse les pieds de la fille avec qui il était il y a encore une semaine". De son côté, Simon Castaldi était très embarrassé. "Cette soirée tourne au fiasco. Je suis vraiment le roi des cons", s'est-il jugé.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis le tournage car Simon et Adixia se sont bel et bien remis ensemble. C'est d'ailleurs en couple qu'ils ont assisté au somptueux mariage de Laura Lempika et Nikola Lozina ce vendredi 26 août.