Simon Castaldi trompe Adixia et finit sous perfusion : nouvelles révélations

Le candidat de télé-réalité a été infidèle et quand il a vu sa compagne débarquer alors qu'il venait de flirter avec une autre, il a eu des sueurs froides ou plutôt un "choc thermique". Simon Castaldi en a dit plus sur ce qu'il s'est passé en coulisses et c'est visiblement un peu plus grave que ce que l'on pensait.

Cette histoire peut prêter à rire mais le principal intéressé, lui, ne rigole pas. Simon Castaldi a fait de nouvelles révélations le 17 août 2022 concernant ce qui s'est passé en coulisses lorsqu'il a trompé sa compagne de longue date Adixia. Dans la fameuse émission Le Reste du monde : romance à Ibiza, le fils de Benjamin Castaldi a eu une aventure avec Virginie alors qu'il était déjà en couple avec Adixia. Et cette dernière qui n'était pas au casting du programme a fini par débarquer dans la télé-réalité. Une situation très inconfortable qui lui valu des soucis de santé. Il vient justement de faire de nouvelles révélations pour clouer le bec à ceux qui ne le croient pas. "Je pense que ce sont les moments les plus durs qui arrivent pour moi à la télévision, depuis que j'ai commencé ma carrière. Je ne suis pas fier", avait lâché le beau gosse sur Snapchat début août quand l'affaire a fait le buzz dans la télé-réalité. Révélant que l'arrivée d'Adixia à ce moment-là dans l'aventure lui a valu de faire un choc thermique, mercredi 17 août, le jeune homme de 22 ans a choisi d'en dire plus sur ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux lors d'une cession questions/réponses. Et visiblement il était vexé que certains pensent que son souci de santé était faux. "J'ai fait une vraie crise de spasmophilie pendant le tournage. (...) J'étais vraiment très très mal. J'étais sous perfusion le soir-même parce que je manquais d'eau, j'étais pas bien et mon corps a lâché, clairement. J'avais des crampes de la tête aux pieds", a-t-il dévoilé. Fort heureusement, aujourd'hui il va mieux comme l'indique également celui qui a participé au tournage de la nouvelle télé-réalité de W9, Les Cinquantes (à partir du 5 septembre à 18H05). En ce qui concerne la relation entre Adixia et Simon Castaldi, certains pensent que la jeune femme a pardonné l'infidélité de son compagnon. Une photo où ils sont apparus ensemble lors d'un événement a en effet circulé. De là à dire qu'ils sont de nouveau en couple...